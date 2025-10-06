Teleguía Farándula

Thais Alfaro es la segunda eliminada de Mira quién baila, así de mal le fue en la votación

Este domingo otra pareja le dijo adiós a Mira quién baila

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
05/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #4. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
05/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #4. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este domingo otro famoso se despidió de la segunda temporada de Mira quién baila.

En la gala anterior, los jueces decidieron que Thais Alfaro y Daniel Montoya eran los segundos sentenciados, lo que les generó mucha presión durante la semana.

LEA MÁS: Mira quién Baila: Toni Costa sorprendió a Ericka Morera con picante comentario

Tras días llenos de tensión y dinámicas para pedir votos, el público decidió que Thais Alfaro y Kenneth González tenían que abandonar la competencia de baile de Teletica.

La votación arrojó un resultado arrollador; un 75,9% votó por la permanencia de Daniel Montoya y su pareja de baile; mientras que solo 24,1 % apoyó a Thais y a Kenneth.

Ella se mostró triste por irse, pero agradecida por la oportunidad que le dio el canal y por el apoyo que ha recibido de sus seguidores durante las últimas semanas.

Thais se llevó tres mil dólares para seguir apoyando a la fundación Casa Esperanza.

Por otro lado, el reconocimiento de la pareja Wow fue para Ítalo Marenco y Lucía Jiménez.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mira quién bailaTeleticaDaniel MontoyaThais Alfaro
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.