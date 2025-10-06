Thais Alfaro es la segunda eliminada de Mira quién baila, así de mal le fue en la votación

05/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #4. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este domingo otro famoso se despidió de la segunda temporada de Mira quién baila.

En la gala anterior, los jueces decidieron que Thais Alfaro y Daniel Montoya eran los segundos sentenciados, lo que les generó mucha presión durante la semana.

Tras días llenos de tensión y dinámicas para pedir votos, el público decidió que Thais Alfaro y Kenneth González tenían que abandonar la competencia de baile de Teletica.

La votación arrojó un resultado arrollador; un 75,9% votó por la permanencia de Daniel Montoya y su pareja de baile; mientras que solo 24,1 % apoyó a Thais y a Kenneth.

Ella se mostró triste por irse, pero agradecida por la oportunidad que le dio el canal y por el apoyo que ha recibido de sus seguidores durante las últimas semanas.

Thais se llevó tres mil dólares para seguir apoyando a la fundación Casa Esperanza.

Por otro lado, el reconocimiento de la pareja Wow fue para Ítalo Marenco y Lucía Jiménez.