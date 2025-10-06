Daniel Montoya bajó 11 kilos en Mira quién baila y nos contó su secreto

Daniel Montoya sigue en la competencia de Mira quién Baila. (Lilly Arce)

El querido humorista Daniel Montoya ha demostrado que participar en Mira Quién Baila no es solo un reto artístico, sino también físico.

Desde que ingresó al programa, ha logrado bajar 11 kilos, gracias a la combinación de ensayos intensos, entrenamiento físico y un plan de alimentación supervisado.

LEA MÁS: Daniel Montoya respondió al comentario que le hizo Toni Costa sobre su técnica en Mira quién baila

“Bajar de peso me ha servido mucho, estoy muy feliz y espero seguir bajando. Trabajo con un entrenador personal que me ha ayudado un montón. Entre Omega en la mañana, los programas y las clases en la tarde, he tenido que organizar muy bien mis tiempos, pero todo vale la pena”, comentó Montoya.

LEA MÁS: Participantes de Mira quién baila se llevaron una gran sorpresa en la gala del domingo

El humorista añadió que, además de los ensayos diarios, entrena en el gimnasio tres veces por semana con César Rodríguez, quien lo guía también en su alimentación. A pesar de algunas lesiones, como una fisura en el dedo gordo del pie derecho y un ligamento estirado en la rodilla, Montoya se recupera aplicando hielo después de cada gala y entrenamiento, mostrando disciplina y determinación.

“Quiero seguir intentando, disfrutar y pasarla bien. Me encanta el programa y el formato. Esto no solo me sirve para mejorar en la pista, sino también para cuidar mi salud y mantenerme activo”, agregó.

Daniel Montoya reaccionó al comentario que le hizo el juez Toni Costa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Daniel Montoya quiere llegar a la final de Mira Quién Baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Apoyo del público y rifas

Montoya destacó la importancia del respaldo del público que lo salvó de ser eliminado este domingo y las rifas que organizaron para involucrar a los seguidores y a la comunidad.

“Rifamos a un chanchito llamado Manuel y una pantalla, hasta una veterinaria se sumó a dar descuentos. Mi hija, que es manicurista, también ayudó con promociones. Estoy muy agradecido con Dios y con la gente que nos apoya, todo eso me motiva a seguir dando lo mejor en la pista”, dijo el humorista.

El participante confesó que nunca pensó quedarse en el programa por estar nominado y que le generaba cierta tensión el resultado final.

“Thais Alfaro estaba peleando fuerte, tiene mucho público y es una excelente mujer. Me dolió verla salir, pero estoy agradecido y voy a dar lo mejor de mí para llegar a la final”, añadió.

Ensayos exigentes y disciplina

La coreógrafa de Montoya, Tatiana Sánchez, explicó que los ensayos son muy exigentes, con un mínimo de tres horas diarias, aunque muchas veces deben sumar horas extras para adaptarse al nivel de la competencia.

“El nivel aumenta semana a semana, así que debemos meter horas extra en la noche y los sábados en la mañana. Daniel está muy ocupado con sus shows y programas, pero se organiza para dedicarle tiempo a cada coreografía y eso marca la diferencia en la pista”, detalló Sánchez.

Durante los ensayos, Montoya muestra concentración total, dejando a un lado su característico humor.

“La gente piensa que paso riéndome todo el tiempo, pero cuando ensayamos se pone serio y concentrado. Se entrega por completo y aprende rápido. Cuando está en el papel, es un excelente estudiante”, agregó la coreógrafa.

Comentario de Toni Costa y reacción de Montoya

Durante la gala cuatro, el juez Toni Costa hizo un duro comentario sobre la técnica de Montoya tras su presentación de foxtrot al ritmo de “Cómo pudiste hacerme esto a mí”.

“No tienes técnica en el escenario”, le dijo Costa.

Montoya respondió con madurez y determinación.

“Que no tenga técnica es la percepción de él y tengo que respetarla. Voy a trabajar para hacerle cambiar de opinión”, afirmó.

A pesar de la crítica, Montoya continúa motivado, impulsado por el apoyo del público y su propia pasión. Se prepara con entusiasmo para la próxima gala, donde bailará su género favorito, la salsa, y asegura que pondrá toda su energía y dedicación para sorprender a jueces y audiencia.

“Nos toca bailar salsa para la próxima semana, es un género que me gusta mucho. Cuando voy a turnos y fiestas eso es lo que bailo, y aunque sea mi favorito, le voy a poner todo para que quede bonito”, concluyó.