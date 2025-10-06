Daniel Montoya respondió al comentario que le hizo Toni Costa sobre su técnica en Mira quién baila

Daniel Montoya sigue en la competencia de Mira quién Baila. (Lilly Arce)

El participante y humorista Daniel Montoya reaccionó con total calma al comentario que le hizo el juez Toni Costa sobre su técnica en la pista de Mira Quién Baila.

Durante la gala de este domingo, Montoya se presentó junto a Tatiana Sánchez con un elegante foxtrot, al ritmo de la canción “Cómo pudiste hacerme esto a mí”. Sin embargo, al finalizar su presentación, el juez español fue directo con su crítica.

“No tienes técnica en el escenario”, le dijo Toni Costa frente a todos.

La Teja estuvo presente en la gala de este domingo y conversó con Montoya sobre las palabras del bailarín. El humorista no se mostró molesto, pero sí dejó claro que tomará el comentario como un reto personal.

“Que no tenga técnica es la percepción de él y tengo que respetarla. Voy a trabajar para hacerlo cambiar de opinión”, respondió con firmeza.

La noche estuvo llena de emociones, ya que tanto Daniel Montoya como Thais Alfaro estaban nominados. Finalmente, fue la periodista quien debió abandonar la competencia tras obtener el 24,1% de los votos del público, mientras que Montoya consiguió el 75,9% y logró mantenerse una semana más en el reality.

El programa sigue generando conversación por los duros comentarios del jurado y la evolución de cada participante, que semana a semana buscan ganarse el aplauso del público y la aprobación de los jueces.