Teleguía Farándula

Daniel Montoya respondió al comentario que le hizo Toni Costa sobre su técnica en Mira quién baila

Daniel Montoya se salvó de la eliminación y respondió al comentario de Toni Costa sobre su técnica en la pista de Mira quién baila

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
05/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #4. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Daniel Montoya sigue en la competencia de Mira quién Baila. (Lilly Arce)

El participante y humorista Daniel Montoya reaccionó con total calma al comentario que le hizo el juez Toni Costa sobre su técnica en la pista de Mira Quién Baila.

Durante la gala de este domingo, Montoya se presentó junto a Tatiana Sánchez con un elegante foxtrot, al ritmo de la canción “Cómo pudiste hacerme esto a mí”. Sin embargo, al finalizar su presentación, el juez español fue directo con su crítica.

LEA MÁS: Thais Alfaro es la segunda eliminada de Mira quién baila, así de mal le fue en la votación

“No tienes técnica en el escenario”, le dijo Toni Costa frente a todos.

La Teja estuvo presente en la gala de este domingo y conversó con Montoya sobre las palabras del bailarín. El humorista no se mostró molesto, pero sí dejó claro que tomará el comentario como un reto personal.

LEA MÁS: Mira quién Baila: Toni Costa sorprendió a Ericka Morera con picante comentario

“Que no tenga técnica es la percepción de él y tengo que respetarla. Voy a trabajar para hacerlo cambiar de opinión”, respondió con firmeza.

14/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Estudio Marco Picado. Fotografía: Lilly Arce.
Montoya respondió al comentario que hizo Toni Costa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La noche estuvo llena de emociones, ya que tanto Daniel Montoya como Thais Alfaro estaban nominados. Finalmente, fue la periodista quien debió abandonar la competencia tras obtener el 24,1% de los votos del público, mientras que Montoya consiguió el 75,9% y logró mantenerse una semana más en el reality.

El programa sigue generando conversación por los duros comentarios del jurado y la evolución de cada participante, que semana a semana buscan ganarse el aplauso del público y la aprobación de los jueces.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Daniel MontoyaToni CostaTécnicaMoira quién Baila
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.