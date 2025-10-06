Esposo de Mariana Uriarte, de Mira quién baila, reveló su reacción al salir en De boca en boca

Randall Cisneros es esposo de Mariana Uriarte. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Randall Cisneros, esposo de Mariana Uriarte, participante de Mira Quién Baila, contó a La Teja cómo vivió uno de los momentos más especiales del reality, cuando su esposa fue presentada en el programa De boca en boca. Además de la alegría, admitió que también se llevó una pequeña “embarcada”.

LEA MÁS: Toni Costa reconoce que un participante de Mira quién baila le “calló la boca” en la cuarta gala

“En De boca en boca me embarcaron, pusieron cumbia y es el ritmo que más me gusta bailar, entonces Mari dijo y tuve que bailar un poquito”, comentó entre risas.

LEA MÁS: Bailarina de Daniel Montoya reveló lo que le pidió al humorista para seguir en competencia

Cisneros señaló que su relación con el baile es más por diversión que profesionalmente, y reveló que era la primera vez que lo hacía frente a la televisión nacional.

“Ese día estuvo bonito, dieron a conocer a Mari y fue especial”, detalló.

Durante la presentación de este domingo, Randall no dejó de aplaudir y animar a su esposa cada vez que salía al escenario. Además, destacó el esfuerzo que ha puesto Mariana en cada coreografía.

“Es una mujer espectacular. Desde la gala uno ha ido creciendo muchísimo. De hecho, los espectáculos que ella hace con Michael Rubí le gustan mucho al público”, dijo emocionado.

La linda familia de Mariana Uriarte. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Una familia que baila y aprende junta

El esposo de Mariana reveló que una de las curiosidades con su hija Camila es que le preguntaba por qué su mamá no bailaba con él, quien también ama la pista de baile.

“Mi hija Camila nos dice que le hubiera gustado ver bailando a la mamá con papá, pero le explicamos que le tocaba bailar con un profesional, y sabe que Rubí la cuida, es ejemplar y muy profesional con lo que hace”, comentó Randall.

Amor que nació en la pista

La historia de amor de esta pareja comenzó gracias al baile, después de que Mariana diera su paso en el programa A Todo Dar.

“Nos conocimos bailando, ambos estábamos en una academia. Ahora llevamos unos quince años de conocernos y 12 de matrimonio. Esto ha sido una película, hemos ido creciendo juntos como amigos. El matrimonio es algo que me enorgullece mucho”, relató.

Mariana Uriarte baila cada domingo junto a Michael Rubí. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Más que una familia, un equipo

Aunque Mariana y Randall tienen una hija, también comparten otros “bebés”: sus negocios y proyectos.

“Además de nuestra linda familia, tenemos el negocio Karamawi y una academia de maquillaje junto con otros familiares. Siempre estamos trabajando y aprendiendo juntos”, concluyó.