Bailarina de Daniel Montoya reveló lo que le pidió al humorista para seguir en competencia

Tatiana Sánchez contó cómo son los ensayos con Daniel Montoya. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La bailarina de Daniel Montoya, Tatiana Sánchez, reveló a este medio los esfuerzos que deben realizar juntos para mantenerse en la competencia de Mira Quién Baila.

Según contó, los ensayos son muy exigentes y requieren dedicación absoluta.

“Ensayamos tres horas al día, pero a veces, toca meter horas extra. Esta semana tuvimos que hacerlo más, porque nos están exigiendo que el nivel de las coreografías sea alto, semana a semana. La competencia está bastante dura y hay que entrenar más de esas tres horas, por la noche y los sábados, por la mañana”, explicó Sánchez.

Daniel Montoya sigue en el programa Mira Quién Baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La coreógrafa destacó que, debido a los compromisos de Montoya con programas, shows y otros eventos, es necesario bloquear espacios de tiempo para dedicarse por completo a la preparación.

“Yo le digo a Dani que vaya quitando esos compromisos, porque no nos podemos quedar cortos y vamos a necesitar más horas para que todo salga perfecto”, detalló.

Ensayos con mucha seriedad

Contrario a lo que muchos piensan, cada ensayo se toma con la máxima seriedad. Sánchez señaló que aunque Montoya es conocido por su humor y bromas, cuando ensaya se concentra al máximo.

“La gente cree que uno pasa muerto de risa todo el tiempo, porque Dani hace chistes, pero no es así. Cuando estamos solos, se pone concentrado. Eso sí, si viene otra pareja, lo perdemos un poco porque hace bromas, pero cuando está en ensayo, es un buen estudiante y aprende rápido”, concluyó la bailarina.

Gracias a esta disciplina, Daniel Montoya sigue avanzando en la competencia, demostrando que la constancia, el trabajo duro y la dedicación en los ensayos son clave para mantenerse entre los mejores de Mira Quién Baila.

Recodemos que Thais Alfaro debió abandonar la competencia tras obtener el 24,1% de los votos del público, mientras que Montoya, quien también estaba nominado, consiguió el 75,9%.