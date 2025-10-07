Toni Costa explica por qué le dijo a Ericka Morera que quería verla con un traje más corto

Toni Costa habló del comentario que le hizo a Ericka Morera. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Toni Costa contó la razón detrás del comentario que le hizo a Ericka Morera durante la cuarta gala de Mira Quién Baila, cuando bailó un elegante vals con Javier Acuña.

En medio de los elogios, el juez español le dijo que quería verla “mover las caderas con un traje más corto”, frase que dio de qué hablar entre los seguidores.

“¿Por qué le hablaste de esa manera a Keka ayer en la gala?”, le consultó una de sus seguidoras por medio de Instagram, a lo que Costa respondió sin dudar.

Toni Costa dijo que Ericka Morera siempre anda con vestido largo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“¿De qué manera? No entiendo a qué te refieres, pero si hablas del comentario del traje corto, es más que obvio. Lleva dos semanas bailando bailes más clásicos y, como juez, quiero ver esa versatilidad de ritmos en cada participante. Con un traje largo hasta los pies en ritmos standard, me impide ver el trabajo de técnica de pies, rodillas y cadera”, detalló.

Toni Costa respondió a los comentarios. (Captura) (Toni Costa /Toni Costa)

Toni Costa le contestó a sus seguidores. (Captura) (Toni Costa /Toni Costa)

Otra seguidora le escribió que no eran los medios los que alarmaban, sino que sus comentarios ofendían.

“No son los medios, ofenden comentarios como ‘subir el rating’”, aclaró Costa.

El español agregó que quien se ofende es quien va predispuesto a interpretar mal cualquier comentario.

“Existe humor, existe el reality show, existe la televisión. Todo eso, si no se entiende o no se ha trabajado en televisión, es normal que se vea mal. Así que todo bien”, expresó.

Sobre Mimi Ortiz, asegura que la respeta, que el comentario no indica lo contario.