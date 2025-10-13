Randall “Chiqui” Brenes y Daniel Montoya fueron de nuevo nominados en Mira quién baila

Mira quién baila, quinta gala de la segunda temporada. Teletica Formatos (redes/Instagram)

El exjugador Randall “Chiqui” Brenes y el humorista Daniel Montoya fueron los nuevos nominados en la quinta gala de Mira quién baila (MQB).

Bueno, ni tan nuevos porque los dos brumosos ya habían salido sentenciados anteriormente, pero el público los salvó, por lo que esta vez habrá que ver con cuál se quedan.

El Chiqui le sacó una gran ventaja en la votación a Ivonne Cerdas en su pasada nominación, ella fue la primera eliminada de la temporada, y por Daniel también votó más del 70% cuando le tocó estar sentenciado junto a Thais Alfaro, quien salió hace dos programas.

A Randall "Chiqui" Brenes le tocó salir nominado de nuevo en Mira quién baila, en esta quinta gala de la segunda temporada. Teletica Formatos (redes/Instagram)

Es decir, esta nominación estará bien reñida en cuanto al apoyo del público.

Antes de anunciar a los nuevos sentenciados los jueces también dieron a conocer que el cantante Jeff On fue el acreedor del premio ¡Wow! otra vez.

En esta gala estuvieron presentes los representantes de las diferentes fundaciones que están apoyando cada famositico lo que hizo el programa todavía más especial.

Daniel Montoya deberá pedir votos de nuevo si quiere seguir en la competencia de Mira quién baila. (Instagram Mira quién baila)

Gala explosiva

Los primeros en salir a la pista fueron Randall Brenes y su coreógrafa Yessenia Reyes y, para algunos seguidores del programa, esta vez Chiqui no tuvo su mejor coreografía de la temporada.

Después Mariana Uriarte hizo llorar a algunos al contar que su presentación se la dedicaba a su padre, quien lucha contra el cáncer de próstata, y le dedicó la canción que bailó “Eres todo para mí”.

Jeff On y Alhana Morales volvieron a ganar la pareja ¡Wow! de la noche. (redes/Instagram)

Al ritmo de bachata Katherinne Campbell se llevó el aplauso del público y los jueces le dijeron que la vieron más suelta y dándolo todo, solo le llamaron la atención sobre la postura de sus brazos.

Esta vez a Daniel Montoya le tocó mover más las caderas al ritmo de salsa y le fue tan bien que el juez Toni Costa le dijo que “para mí es de tus mejores baile hasta ahora”.

Al cantante Jeff On y su bailarina Alhana Morales les tocó esta vez un paso doble y el juez Isaac Rovira expresó que le gustó tanto su coreografía que hizo que la canción “Y viva España” le volviera a gustar.

Ítalo Marenco dedicó su baile a la "Trafiquina", la de la "bendición, la bendición". (redes/Instagram)

La jueza Isabel Guzmán no dudó en mostrar el 10 que le dio a la pareja, pues según dijo, todo les salió perfecto.

Ítalo Marenco y su compañera Lucía Jiménez sorprendieron con un sabroso merengue y el expresentador de Giros salió vestido de “trafiquino”, haciendo honor a su gran amiga La Trafiquina, quien falleció marzo.

Mariana Uriarte y Michael Rubí se llevaron los aplausos del público por su gran presentación. (redes/Instagram)

Sin comentarios “pasados”

Este domingo a Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña les tocó salir a la pista a bailar jive.

“Todo Costa Rica esperando a ver qué le va a decir Toni a Keka. ¡Ay, Dios!“, dijo primero Toni Costa al terminar la coreografía de la periodista.

“Yo siempre he dicho que son una pareja muy espectacular, están muy nivelados y cada baile es bonito de ver, dan un espectáculo muy lindo y creo que a todos nos gusta ver esos bailes. Hoy pude ver mejor tus rodillas y tus pies y eso hizo que pudiera ver más la técnica de este jive”, dijo el juez español sin hacer comentarios “pasados”, esto luego del alboroto que se armó en el transcurso de la semana por decirle en la gala anterior que la quería ver con un traje más corto y mostrando las piernas.