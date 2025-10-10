Participante de Mira quién baila se llevó tremendo susto con caída que pudo terminar en fatalidad

Mariana Uriarte baila con Michael Rubí en esta temporada de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Mariana Uriarte, participante de Mira quién baila, vivió segundos de terror el jueves tras sufrir una caída que pudo haber terminado en tragedia.

La maquillista y empresaria, quien baila en el reality de canal 7 con Michael Rubí, se fue al suelo cuando intentó subirse a una butaca para ver un divertido video que había grabado Daniel Montoya, en el que imitaba a ella y a su compañero.

Javier Acuña corrió a sostener a Mariana Uriarte porque la caída la sufrío muy cerca de los ventanales del segundo piso del salón donde ensayan para el programa de canal 7. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

LEA MÁS: Mariana Uriarte confiesa si viajes de Michael Rubí por conciertos de Gloria Trevi le afectan

Un susto que paralizó a todos

Como Mariana no alcanzaba a ver la grabación por su estatura, decidió subirse a unas butacas cercanas, pero se desequilibró y cayó.

El accidente ocurrió cerca de los ventanales del segundo piso del salón de ensayos del programa, por lo que si Javier Acuña no hubiera corrido a rescatarla, la historia habría sido muy distinta.

Un video compartido por Teletica mostró el tenso momento y dejó ver la reacción de susto de todos los que estaban en ese momento.

LEA MÁS: Participante de Mira quién baila vive una de las mayores alegrías de su vida previo a debut en la pista

“¡Qué susto!”, expresaron Javier Acuña y Ericka Morera tras la situación. Luego, Ericka abrazó a Mariana para tranquilizarla.

Ericka Morera abraza a Mariana Uriarte tras el susto que vivió la participante de Mira quién baila. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Mariana contó lo ocurrido

La creadora de la marca Karamawi se refirió al accidente en redes y, en tono de broma, culpó a Daniel Montoya:

“Todo por culpa de Daniel Montoya. ¿Qué estábamos viendo? El video que Daniel grabó imitándonos a Michael y a mí. Pero como yo soy tan pequeña no podía ver y tomé la mala decisión de subirme al sillón, pero Javier me rescató”, afirmó.

LEA MÁS: Mariana Uriarte aceptó entrar a Mira quién baila por dura situación familiar que atraviesan

En el video se ve cómo Javier la agarra justo a tiempo, evitando que chocara con los ventanales.

Por fortuna, Mariana no sufrió lesiones, aunque seguro tardó varios minutos en recuperar la calma.

Mariana Uriarte asustó a muchos con caída en Mira quién baila