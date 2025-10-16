Teletica anuncia importante cambio en Mira quién baila: Édgar Silva dio la noticia

Neto Rangel y Jahzel Acevedo son una de las parejas que avanza firme en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El experimentado presentador Édgar Silva anunció este miércoles un cambio importante que sacudirá a Mira quién baila en la gala de eliminación de este domingo 19 de octubre.

A nombre de la producción del programa de Teletica, Silva confirmó que la hora de transmisión del reality sufrirá una modificación especial.

“Este domingo 19, Mira quién baila va a tener un horario especial, a las 8 de la noche, con la misma alegría, la misma intensidad, la misma emoción que hemos tenido toda la temporada”, mencionó el conductor.

Édgar Silva anuncia este cambio en Mira quién baila

El cambio será solo por esta semana

El programa no se transmitirá a las 7 p. m., como es costumbre, solo por este domingo, y aunque canal 7 no detalló los motivos, la razón sería el partido Alajuelense–Saprissa, programado para las 6 de la tarde en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Al parecer, Teletica quiere darle oportunidad a los televidentes disfrutar del Clásico Nacional y después vivir las emociones de su mediático programa.

Daniel Montoya y Randall "Chiqui" Brenes se disputan la continuidad en la pista de Mira quién baila. Fotografía: Archivo GN. (Instagram MQB/AFP)

Regresa la eliminación a Mira quién baila

Tras una semana sin expulsión, este domingo volverá la tensión a la pista, ya que habrá eliminación.

Los nominados en esta ocasión son el comediante Daniel Montoya y el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes.

Uno de ellos se convertirá en el tercer eliminado de la temporada, que ya despidió a Ivonne Cerdas y a Thais Alfaro.