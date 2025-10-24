Atención compradores: estos son los productos que cambiaron de precio esta semana, según el CNP

El Consejo Nacional de Producción reveló cuáles productos subieron de precio la semana pasada, entre ellos el tomate tanto en las ferias del agricultor como en los supermercados. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

El Consejo Nacional de Producción (CNP) compartió este jueves 23 de octubre la lista de los productos de las ferias del agricultor, los supermercados y las carnicerías, que aumentaron o bajaron de precio en comparación con la semana anterior.

En la semana del 13 al 17 de octubre, cuatro productos subieron en la variación del precio en las ferias del agricultor, y cinco productos también lo hicieron en los supermercados.

En cuanto a las ferias del agricultor, subieron su precio el aguacate Hass nacional, la piña grande, el plátano y el tomate.

El aguacate Hass nacional tuvo una variación de 3,1%; es decir, subió de 2.178 colones a 2.245 colones, en comparación con la semana del 6 al 10 de octubre.

La piña grande pasó de 1.407 colones a 1.448 colones y el plátano de 205 colones a 224 colones.

En el caso del tomate, tuvo una variación del 12,4%. Este producto subió de 830 colones a 933 colones.

Los productos que bajaron de precio fueron la cebolla seca amarilla, el chile dulce, la papa blanca, el repollo verde y la zanahoria. Solamente los huevos mantuvieron su valor.

¿Y en los supermercados?

El aguacate Hass importado aumentó su precio en los supermercados, pasó de 2.651 colones a 2.773 colones.

La papa blanca, el chile dulce, el plátano y el tomate también subieron su valor.

En el caso de la papa blanca, su precio ahora está en 1.310 colones; es decir, tuvo una variación de 3,2% con respecto a la semana anterior.

El chile dulce subió de 450 colones a 473 colones, el plátano de 278 colones a 291 colones y el tomate de 958 colones a 1.060 colones.

Por otra parte, la cebolla seca amarilla y la zanahoria bajaron mucho el precio. También el banano y el repollo verde, pero el cambio no les hará diferencia a los consumidores.

¿Qué pasa con las carnes?

En cuanto a las carnes, no hubo tanto cambio en las carnicerías, pues el bistec de res especial, la carne molida premium de res 5% grasa o menos, la chuleta económica de cerdo y el pollo entero limpio mantuvieron su valor.

La costilla de cerdo tuvo un aumento muy pequeño, que no les hará diferencia a los consumidores.

Las carnes no tuvieron mucha variación en el precio en las carnicerías, pero en los supermercados sí, especialmente la chuleta económica de cerdo y la costilla de cerdo. (Wilmer Madrigal Amador )

En los supermercados, sí hubo cambios en el precio de algunos tipos de carne. Por ejemplo, la chuleta económica de cerdo pasó de 2.595 colones a 2.750 colones y la costilla de cerdo subió de 4.242 colones a 4.450 colones.

