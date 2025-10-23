Nacional

¿Sabe cuánto deberá pagar su taxi rojo o bus por el nuevo canon del transporte público?

El CTP confirmó las tarifas de Canon de Regulación del Transporte Público para el 2026 los taxis rojos y el resto del transporte público

Por Eduardo Vega

A partir del próximo 3 de noviembre se comenzará a cobrar el Canon de Regulación del Transporte Público, según confirmó este jueves 23 de octubre el Consejo de Transporte Público (CTP).

De acuerdo con las tarifas de 2026, todo aquel que tenga un taxi de los rojos o trabaje bajo la categoría Seetaxi, deberá cancelar un canon de 80.922 colones. Esta cantidad es por unidad, o sea, por cada taxi rojo.

Más de 80 mil colones deberá pagar cada taxista forma por concepto de Canon para poder circular en el 2026. (Jeffrey Zamora)

De acuerdo con el CTP, cada bus de cualquier ruta del país, va a pagar un canon que dependerá de la cantidad de buses que tenga la ruta; el pago también es por unidad.

Una empresa de bus pequeñita, conocida como Micro, que tiene de 1 a 5 buses, pagará por vehículo ¢127.350; si es una empresita pequeña, de 6 a 15 buses, pagará por unidad, ¢197.999; las medianas, de 16 a 35 buses, ¢244.396 por bus y una empresa grande, de más de 35 buses, pagará por unidad ¢287.017.

Si usted tiene un servicio de transporte público de los conocidos como Especiales, el monto por unidad será de ¢228.505.

Microbuses y buses de transporte de estudiantes en Costa Rica, estacionados junto a escolares caminando.
Buses de ruta regular y especiales también pagarán miles de colones por el Canon. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El pago del canon podrá realizarse por los siguientes medios: en el derecho de circulación ante el Instituto Nacional de Seguros (INS) y por depósito bancario en el Banco de Costa Rica, cuenta IBAN: CR58015201001022950242, a nombre del Consejo de Transporte Público.

Canon de Regulación del Transporte PúblicoConsejo de Transporte Públicotaxi de los rojos
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

