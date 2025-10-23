Este es el motivo por el que 106 rutas de buses han quedado en el abandono y podrían sumarse más, según Aresep

Ya son 106 las rutas de buses que han quedado abandonadas y podrían sumarse más, lo que preocupa mucho a las personas que usan a diario el transporte público para ir al trabajo, a estudiar o simplemente para movilizarse según sus necesidades

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) hizo un estudio que reveló cuál sería la razón por la que se está dando ese fenómeno.

Aresep revela la razón porque la 106 rutas de buses fueron abandonadas. (Rafael Pacheco)

Se trata de la falta de un esquema operativo actualizado y adaptado a las necesidades de las comunidades, junto con tarifas que no han sido revisadas en los últimos 15 años, así como la baja calidad del servicio.

“Eso hace que las personas empiecen a usarlo menos (el servicio), el prestador disminuye las rutas y empieza a darse lo que estamos viendo, que es el abandono”, informó la Aresep.

Usuarios prefieren el carro, la moto o el transporte ilegal

La investigación señaló que en lugar de usar el autobús, las personas de distintas regiones del país están optando por usar su propio carro, moto o hasta transporte ilegal.

A pesar de eso, la esperanza de Aresep es que la población vuelva los ojos hacia el transporte público de nuevo y se interese en esta opción.

“Estamos apostando a que haya una elección por el transporte público, pero para eso hay que mejorarlo”, informó la entidad.

Estudio de la Aresep reveló datos importantes que dejan ver que urgen cambios. (Rafael Pacheco)

Más rutas podrían quedar abandonadas

La Autoridad Reguladora teme que más rutas de buses queden en el abandono en los próximos meses, lo que afectaría mucho a los usuarios.

El análisis revela que el 95% de las rutas abandonadas se encuentran en zonas rurales. Por ejemplo, en las regiones Chorotega y Huetar Norte se ubican la mitad de las rutas en estado de abandono.

En la Chorotega, las principales razones son la poca frecuencia en el servicio y el mal estado de los buses; mientras que en la Huetar Norte el abandono se relaciona con deficiencias en las vías.