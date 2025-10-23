El truco casero para desempañar los vidrios del carro sin gastar gasolina ni usar el aire acondicionado

¿Alguna vez el vaho ha empañado su parabrisas, complicando tu vista sobre el camino? Esto ocurre por las condiciones ambientales que afectan el interior del vehículo y provocan que se empañen los vidrios, especialmente en días fríos o lluviosos.

Aunque la mayoría de los conductores suele encender el aire acondicionado para eliminar el vaho, esta práctica aumenta el consumo de gasolina. Por suerte, existen formas de evitarlo sin gastar dinero y con objetos que cualquiera tiene en casa.

LEA MÁS: ¿Cuánto tiempo puede durar un carro híbrido? Esto dicen los expertos y las marcas

¿Por qué se empañan los vidrios del carro?

El aire acondicionado sigue siendo útil, pero su uso excesivo aumenta el consumo de gasolina. (Chatgpt/Chatgpt)

El fenómeno se produce por la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior del vehículo. De acuerdo con el blog de la aseguradora AllState, cuando baja la temperatura ambiente, el interior del carro retiene la humedad. Esa humedad se condensa al entrar en contacto con las superficies frías, formando una capa blanquecina sobre el parabrisas, las ventanas laterales y la luneta trasera.

¿Por qué el aire acondicionado ayuda?

El aire acondicionado permite igualar la temperatura interna con la externa, reduciendo la condensación. Por eso es el método más rápido y eficaz para desempañar.

Sin embargo, no se recomienda abusar del modo de recirculación del aire, ya que puede tener el efecto contrario. Según un artículo del fabricante Dodge, este modo mantiene la humedad atrapada dentro del vehículo y, al apagar el aire, los vidrios vuelven a empañarse.

El truco casero que sí funciona

La solución está en nivelar la temperatura interior con la del ambiente. Dodge sugiere abrir ligeramente las ventanas del carro mientras se conduce, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Esto permite que circule aire fresco y se reduzca el contraste térmico.

LEA MÁS: Uber deja por fuera varios modelos: estos vehículos ya no serán aceptados desde enero de 2026

Por otro lado, el blog de Volkswagen recomienda colocar bolsas de gel sílice dentro del auto, esas pequeñas bolsitas que suelen venir en cajas de zapatos. Su función es absorber la humedad y mantener el ambiente seco, evitando que los vidrios se empañen.

¿Qué hacer si el parabrisas ya está empañado?

El empañamiento de los vidrios puede reducir la visibilidad y provocar accidentes si no se corrige a tiempo. (Chatgpt/Chatgpt)

En caso de que la visibilidad sea demasiado limitada, lo más seguro es detener el vehículo y limpiar el exterior del parabrisas. Si llueve, la única manera efectiva de mantener los vidrios despejados es usando el aire acondicionado, para no arriesgar la seguridad ni mojar los interiores.