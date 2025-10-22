El nuevo Hyundai HB20 2026 llegará con diseño europeo y más espacio

El frontal del Hyundai HB20 presenta una parrilla más amplia y faros de LED interconectados. (Hyundai /Hyundai)

El nuevo Hyundai HB20 está listo para una transformación profunda. Según reveló Autoesporte, de O Globo, el hatchback compacto adoptará un diseño europeo completamente renovado y será presentado oficialmente en 2026. El modelo, producido en Brasil, promete una estética moderna y mayor espacio interior, con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado automotor latinoamericano.

El nuevo HB20 será más grande y ofrecerá mayor estabilidad gracias a su distancia entre ejes extendida. (Hyundai /Hyundai)

Inspirado en los modelos eléctricos

Las proyecciones del diseñador João Kleber Amaral, publicadas por Motor.es, muestran un vehículo con líneas más aerodinámicas, faros de LED interconectados y un capó más largo. El HB20 de nueva generación marcará un antes y un después para la marca en la región, ya que su estilo sigue la línea de los vehículos eléctricos más recientes de Hyundai.

El interior del Hyundai HB20 incorporará tecnología moderna y conectividad con sistemas Android Auto y Apple CarPlay. (Hyundai /Hyundai)

Crece en tamaño y comodidad

De acuerdo con los datos adelantados por Autoesporte, el nuevo HB20 tendrá 4,10 metros de largo y una distancia entre ejes ampliada a 2,58 metros, lo que lo hará más cómodo y competitivo frente a modelos como el Chevrolet Onix y el Volkswagen Polo. El maletero también crecerá, pasando de 300 a 330 litros de capacidad.

El Hyundai HB20 busca consolidar su liderazgo entre los autos compactos en América Latina. (Hyundai /Hyundai)

Motorización moderna y versiones híbridas

Bajo el capó, Hyundai mantendrá los motores actuales: el 1.0 aspirado flex para las versiones básicas y el 1.0 turbo flex para las más equipadas, con transmisiones manual o automática. En Europa, el modelo gemelo —el i20— incluirá sistemas híbridos suaves y completos, una tecnología que podría llegar más adelante a América Latina.

Expansión en Latinoamérica

El Hyundai HB20 ya está disponible en varios mercados de la región, incluyendo Brasil, México, Colombia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Desde su debut regional en 2016, el modelo ha ganado terreno por su equilibrio entre diseño, eficiencia y precio competitivo. Con esta nueva generación, Hyundai busca consolidar su liderazgo entre los autos compactos del continente.

El lanzamiento oficial está previsto para 2026, año en que también debutará una versión SUV que competirá con el Fiat Pulse y el Renault Kardian.

