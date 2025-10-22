El nuevo Hyundai HB20 2026 llegará con diseño europeo y más espacio

El nuevo Hyundai HB20 está listo para una transformación profunda. Según reveló Autoesporte, de O Globo, el hatchback compacto adoptará un diseño europeo completamente renovado y será presentado oficialmente en 2026. El modelo, producido en Brasil, promete una estética moderna y mayor espacio interior, con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado automotor latinoamericano.
Inspirado en los modelos eléctricos
Las proyecciones del diseñador João Kleber Amaral, publicadas por Motor.es, muestran un vehículo con líneas más aerodinámicas, faros de LED interconectados y un capó más largo. El HB20 de nueva generación marcará un antes y un después para la marca en la región, ya que su estilo sigue la línea de los vehículos eléctricos más recientes de Hyundai.
Crece en tamaño y comodidad
De acuerdo con los datos adelantados por Autoesporte, el nuevo HB20 tendrá 4,10 metros de largo y una distancia entre ejes ampliada a 2,58 metros, lo que lo hará más cómodo y competitivo frente a modelos como el Chevrolet Onix y el Volkswagen Polo. El maletero también crecerá, pasando de 300 a 330 litros de capacidad.
Motorización moderna y versiones híbridas
Bajo el capó, Hyundai mantendrá los motores actuales: el 1.0 aspirado flex para las versiones básicas y el 1.0 turbo flex para las más equipadas, con transmisiones manual o automática. En Europa, el modelo gemelo —el i20— incluirá sistemas híbridos suaves y completos, una tecnología que podría llegar más adelante a América Latina.
Expansión en Latinoamérica
El Hyundai HB20 ya está disponible en varios mercados de la región, incluyendo Brasil, México, Colombia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Desde su debut regional en 2016, el modelo ha ganado terreno por su equilibrio entre diseño, eficiencia y precio competitivo. Con esta nueva generación, Hyundai busca consolidar su liderazgo entre los autos compactos del continente.
El lanzamiento oficial está previsto para 2026, año en que también debutará una versión SUV que competirá con el Fiat Pulse y el Renault Kardian.
*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de Autoesporte, de O Globo, y revisada por un editor para asegurar su precisión.