Grupo Mutual ofrece casas y terrenos desde ₡10 millones en distintas provincias

Grupo Mutual tiene varias ofertas de casas y terrenos a la venta, algunas con descuentos y otras no. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

¿Está buscando casas en venta y no sabe dónde encontrarlas? Grupo Mutual cuenta con varias opciones, desde los 10 millones de colones, en distintas provincias, así que aproveche las ofertas para comprar no solo una vivienda, sino también un terreno donde pueda construirla.

En el sitio web de esta entidad se puede encontrar varias ofertas con descuentos, pero este medio se tomó la libertad de escoger algunas que tienen mejores precios.

Estas son algunas casas y terrenos que están disponibles en Grupo Mutual:

Casa en Puntarenas

Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos en oferta, algunas cuentan con descuentos y otras no. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 6-00158323-000

Ubicación: Biolley, Buenos Aires, Puntarenas. La Puna, 1.1 kilómetro al este de la plaza de deportes de La Puna.

Biolley, Buenos Aires, Puntarenas. La Puna, 1.1 kilómetro al este de la plaza de deportes de La Puna. Área del terreno: 4397.77 m²

4397.77 m² Área de construcción: 72.07 m²

72.07 m² Precio inicial: ¢22.850.000,00

¢22.850.000,00 Descuento 16.86%

Precio final con descuento: ¢19.000.000,00

¢19.000.000,00 Contacto: 2435-2411/2435-2716 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Lote en Pérez Zeledón

Folio Nº 1-681175-000

Ubicación: San Pedro, Pérez Zeledón, San José. 750 metros este de la iglesia católica.

San Pedro, Pérez Zeledón, San José. 750 metros este de la iglesia católica. Área del terreno: 531, 11 m²

531, 11 m² Precio: ¢10.357.000,00

¢10.357.000,00 Contacto: 2435-2411/2435-2039 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Golfito

Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos en oferta, algunas cuentan con descuentos y otras no. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 6-128290-000

Ubicación: Golfito, Golfito, Puntarenas. Urbanización Tuckler Lote 14-F, lote esquinero.

Golfito, Golfito, Puntarenas. Urbanización Tuckler Lote 14-F, lote esquinero. Área del terreno: 192.2 m²

192.2 m² Área de construcción: 164.2 m²

164.2 m² Precio inicial: ¢30.243.000,00

¢30.243.000,00 Descuento 40.49%

Precio final con descuento: ¢18.000.000,00

¢18.000.000,00 Contacto: 2435-2735/2437-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Guácimo

Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos en oferta, algunas cuentan con descuentos y otras no. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 7-112023-000

Ubicación: Guácimo, Guácimo, Limón. Guaira, 290 metros norte de entrada a calle 7, Las Palmitas.

Guácimo, Guácimo, Limón. Guaira, 290 metros norte de entrada a calle 7, Las Palmitas. Área del terreno: 192.91 m²

192.91 m² Área de construcción: 125 m²

125 m² Precio inicial: ¢28.067.000,00

¢28.067.000,00 Descuento 39.44%

Precio final con descuento: ¢17.000.000,00

¢17.000.000,00 Contacto: 2437-1080/2435-2716 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en La Cruz

Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos en oferta, algunas cuentan con descuentos y otras no. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 5-231143-000

Ubicación: La Cruz, La Cruz, Guanacaste. Copalchí, 700 metros sur de escuela Las Vueltas, donde está el mini super Las Vueltas.

La Cruz, La Cruz, Guanacaste. Copalchí, 700 metros sur de escuela Las Vueltas, donde está el mini super Las Vueltas. Área del terreno: 1012 m²

1012 m² Área de construcción: 249 m²

249 m² Precio inicial: ¢40.693.000,00

¢40.693.000,00 Descuento 21.37%

Precio final con descuento: ¢32.000.000,00

¢32.000.000,00 Contacto: 2437-1093/2435-2039 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Lote en Guácimo

Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos en oferta, algunas cuentan con descuentos y otras no. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 1-065074-F-000

Ubicación: Río Jiménez, Guácimo, Limón. San Luis, del cruce a Cartagena 201 metros sur, lote esquinero.

Río Jiménez, Guácimo, Limón. San Luis, del cruce a Cartagena 201 metros sur, lote esquinero. Área del terreno: 990.27 m²

990.27 m² Precio inicial: ¢19.279.000,00

¢19.279.000,00 Descuento 9.23%

Precio final con descuento: ¢17.500.000,00

¢17.500.000,00 Contacto: 2435-2411/2437-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Alajuela

Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos en oferta, algunas cuentan con descuentos y otras no. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 2-561811-000

Ubicación: Pocosol, San Carlos, Alajuela. Santa Rosa, de la escuela de San Miguel de Esterillos, 300 metros sur, 140 metros oeste, en acceso por servidumbre.

Pocosol, San Carlos, Alajuela. Santa Rosa, de la escuela de San Miguel de Esterillos, 300 metros sur, 140 metros oeste, en acceso por servidumbre. Área del terreno: 160 m²

160 m² Área de construcción: 53.60 m²

53.60 m² Precio: ¢19.180.000,00

¢19.180.000,00 Contacto: 2437-1093/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

