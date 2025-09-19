¿Busca casa? Grupo Mutual ofrece opciones de vivienda desde los ¢3.700.000

Las entidades financieras y cooperativas siempre tienen opciones de vivienda y terrenos para aquellas personas que están en busca de una casa o desean construir su soñado hogar. En esta ocasión, Grupo Mutual cuenta con varias ofertas desde los ¢3 millones.
La entidad está ofreciendo viviendas y terrenos con descuentos, así que aproveche los buenos precios.
Nos tomamos la libertad de escoger las opciones que tienen mejores precios y descuentos.
Estas son las viviendas y terrenos disponibles en Grupo Mutual:
Casa en Siquirres
- Folio Nº 7-091539-000
- Ubicación: El Cairo, Siquirres, Limón. Del súper La Bendición, 498 metros norte.
- Área del terreno: 310 m²
- Área de construcción: 60 m²
- Precio inicial: ¢11.700.000,00
- Descuento 19.67%
- Precio final con descuento: ¢9.400.000,00
- Contacto: 2435-2088/2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Terreno en Puntarenas
- Folio Nº 6-222273-000
- Ubicación: Piedras Blancas, Osa, Puntarenas. Finca Alajuela, 800 metros noroeste del recibidor de Palama Aceitera de Palma Tica.
- Área del terreno: 302 m²
- Precio inicial: ¢5.527.000,00
- Descuento 22.20%
- Precio final con descuento: ¢4.300.000,00
- Contacto: 2435-2088/2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Casa en Guácimo
- Folio Nº 7-143135-000
- Ubicación: Duacarí, Guácimo, Limón. Carambola, contiguo a la iglesia evangélica.
- Área del terreno: 301 m²
- Área de construcción: 59 m²
- Precio inicial: ¢21.736.000,00
- Descuento 17.20%
- Precio final con descuento: ¢18.000.000,00
- Contacto: 2435-2039/2437-1093 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Casa en Pérez Zeledón
- Folio Nº 1-616998-000
- Ubicación: Platanares, Pérez Zeledón, San José. Bolivia de Platanares, de la escuela de Bolivia, 250 metros este, 300 metros suroeste y 175 metros noroeste.
- Área del terreno: 1346,89 m²
- Área de construcción: 72 m²
- Precio inicial: ¢13.894.000,00
- Descuento 10.76%
- Precio final con descuento: ¢12.400.000,00
- Contacto: 2437-1080/2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Casa en Alajuela
- Folio Nº 2-0048148-000
- Ubicación: Yolillal, Upala, Alajuela. San Jorge, urbanización Vista Lago, casa no. 5.
- Área del terreno: 142 m²
- Área de construcción: 42 m²
- Precio inicial: ¢9.730.000,00
- Descuento 33.20%
- Precio final con descuento: ¢6.500.000,00
- Contacto: 2435-2088/2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Terreno en Limón
- Folio Nº 7-0159427-000
- Ubicación: Limón, Limón, Limón (Se desconoce la dirección exacta)
- Área del terreno: 180 m²
- Precio inicial: ¢4.194.000,00
- Descuento 11.79%
- Precio final con descuento: ¢3.700.000,00
- Contacto: 2435-2411/2435-2716 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Casa en Golfito
- Folio Nº 6-063393-000
- Ubicación: Guaycará, Golfito, Puntarenas. Río Claro, barrio Santiago, 100 metros norte de la ebanistería.
- Área del terreno: 200 m²
- Área de construcción: 129 m²
- Precio inicial: ¢23.496.000,00
- Descuento 36.17%
- Precio final con descuento: ¢15.000.000,00
- Contacto: 2437-1080/2435-2716 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
