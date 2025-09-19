¿Busca casa? Grupo Mutual ofrece opciones de vivienda desde los ¢3.700.000

Grupo Mutual tiene varias opciones de casa y terreno con descuentos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Las entidades financieras y cooperativas siempre tienen opciones de vivienda y terrenos para aquellas personas que están en busca de una casa o desean construir su soñado hogar. En esta ocasión, Grupo Mutual cuenta con varias ofertas desde los ¢3 millones.

La entidad está ofreciendo viviendas y terrenos con descuentos, así que aproveche los buenos precios.

Nos tomamos la libertad de escoger las opciones que tienen mejores precios y descuentos.

Estas son las viviendas y terrenos disponibles en Grupo Mutual:

Casa en Siquirres

Grupo Mutual tiene varias opciones de casas y terrenos en descuentos. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 7-091539-000

Ubicación: El Cairo, Siquirres, Limón. Del súper La Bendición, 498 metros norte.

El Cairo, Siquirres, Limón. Del súper La Bendición, 498 metros norte. Área del terreno: 310 m²

310 m² Área de construcción: 60 m²

60 m² Precio inicial: ¢11.700.000,00

¢11.700.000,00 Descuento 19.67%

Precio final con descuento: ¢9.400.000,00

¢9.400.000,00 Contacto: 2435-2088/2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Terreno en Puntarenas

Grupo Mutual tiene varias opciones de casas y terrenos en descuentos. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 6-222273-000

Ubicación: Piedras Blancas, Osa, Puntarenas. Finca Alajuela, 800 metros noroeste del recibidor de Palama Aceitera de Palma Tica.

Piedras Blancas, Osa, Puntarenas. Finca Alajuela, 800 metros noroeste del recibidor de Palama Aceitera de Palma Tica. Área del terreno: 302 m²

302 m² Precio inicial: ¢5.527.000,00

¢5.527.000,00 Descuento 22.20%

Precio final con descuento: ¢4.300.000,00

¢4.300.000,00 Contacto: 2435-2088/2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Guácimo

Grupo Mutual tiene varias opciones de casas y terrenos en descuentos. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 7-143135-000

Ubicación: Duacarí, Guácimo, Limón. Carambola, contiguo a la iglesia evangélica.

Duacarí, Guácimo, Limón. Carambola, contiguo a la iglesia evangélica. Área del terreno: 301 m²

301 m² Área de construcción: 59 m²

59 m² Precio inicial: ¢21.736.000,00

¢21.736.000,00 Descuento 17.20%

Precio final con descuento: ¢18.000.000,00

¢18.000.000,00 Contacto: 2435-2039/2437-1093 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Pérez Zeledón

Grupo Mutual tiene varias opciones de casas y terrenos en descuentos. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 1-616998-000

Ubicación: Platanares, Pérez Zeledón, San José. Bolivia de Platanares, de la escuela de Bolivia, 250 metros este, 300 metros suroeste y 175 metros noroeste.

Platanares, Pérez Zeledón, San José. Bolivia de Platanares, de la escuela de Bolivia, 250 metros este, 300 metros suroeste y 175 metros noroeste. Área del terreno: 1346,89 m²

1346,89 m² Área de construcción: 72 m²

72 m² Precio inicial: ¢13.894.000,00

¢13.894.000,00 Descuento 10.76%

Precio final con descuento: ¢12.400.000,00

¢12.400.000,00 Contacto: 2437-1080/2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Alajuela

Folio Nº 2-0048148-000

Ubicación: Yolillal, Upala, Alajuela. San Jorge, urbanización Vista Lago, casa no. 5.

Yolillal, Upala, Alajuela. San Jorge, urbanización Vista Lago, casa no. 5. Área del terreno: 142 m²

142 m² Área de construcción: 42 m²

42 m² Precio inicial: ¢9.730.000,00

¢9.730.000,00 Descuento 33.20%

Precio final con descuento: ¢6.500.000,00

¢6.500.000,00 Contacto: 2435-2088/2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Terreno en Limón

Grupo Mutual tiene varias opciones de casas y terrenos en descuentos. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 7-0159427-000

7-0159427-000 Ubicación: Limón, Limón, Limón (Se desconoce la dirección exacta)

Limón, Limón, Limón (Se desconoce la dirección exacta) Área del terreno: 180 m²

180 m² Precio inicial: ¢4.194.000,00

¢4.194.000,00 Descuento 11.79%

Precio final con descuento: ¢3.700.000,00

¢3.700.000,00 Contacto: 2435-2411/2435-2716 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Golfito

Grupo Mutual tiene varias opciones de casas y terrenos en descuentos. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 6-063393-000

Ubicación: Guaycará, Golfito, Puntarenas. Río Claro, barrio Santiago, 100 metros norte de la ebanistería.

Guaycará, Golfito, Puntarenas. Río Claro, barrio Santiago, 100 metros norte de la ebanistería. Área del terreno: 200 m²

200 m² Área de construcción: 129 m²

129 m² Precio inicial: ¢23.496.000,00

¢23.496.000,00 Descuento 36.17%

Precio final con descuento: ¢15.000.000,00

¢15.000.000,00 Contacto: 2437-1080/2435-2716 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

