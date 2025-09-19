¿Necesita nueva cédula o cambiar su domicilio electoral? Esta información le interesa

El TSE tiene horario ampliado para que los ciudadanos saque una nueva cédula, en caso de que sea necesario, o cambiar su domicilio electoral. (Cortesía TSE/Cortesía TSE)

El Tribunal Supremo de Elecciones amplió su horario de atención para atender a las personas que necesitan sacar una nueva cédula o cambiar su domicilio electoral.

LEA MÁS: El padre Sergio Valverde está cerca de transformar uno de sus grandes sueños en realidad

Esta medida se tomó debido al cierre del padrón electoral para las elecciones presidenciales de 2026, cuya fecha límite es el 30 de setiembre.

Recuerde que la cédula es un requisito indispensable para poder ejercer su derecho al voto en febrero del próximo año.

Además, cambiar su domicilio electoral le permitirá realizar el sufragio en una sede cercana a su vivienda.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves habría lanzado presuntas amenazas a Christian Bulgarelli, por medio de Erwen Masís

Estos son los horarios ampliados del TSE:

Sede central, hasta el 30 de setiembre:

Lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en jornada continua

de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en jornada continua Fines de semana: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en jornada continua

32 oficinas regionales, hasta el 30 de setiembre:

Lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en jornada continua

de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en jornada continua Únicamente sábado: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en jornada continua

El TSE tiene horario ampliado para que los ciudadanos saque una nueva cédula, en caso de que sea necesario, o cambiar su domicilio electoral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El TSE señaló que los demás servicios continuarán brindándose en su horario normal, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

LEA MÁS: Tico fue arrestado en Estados Unidos, desapareció y su familia lo encontró en estado vegetal