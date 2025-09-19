El padre Sergio Valverde está cerca de transformar uno de sus grandes sueños en realidad

Mientras atiende a más de 100 mil niños al mes dándoles comidita, educación y hasta techo, el padre Sergio Valverde, fundador y presidente de Obras del Espíritu Santo, soñaba con un edificio para atender a jóvenes, de 18 años y más, en riesgo social.

El padre Sergio Valverde va a darle una gran ayuda a la juventud del país. (Cortesía/Cortesía)

Este jueves 18 de setiembre, el sacerdote convocó a la prensa para anunciar la II Torretón y dentro de las actividades hubo una visita a la primera torre que se está construyendo y que se entregará finalizada el próximo 4 de diciembre. Por eso, su sueño de ver en pie los Albergues Juveniles de la Alegría Torres Espíritu Santo, está a nada de ser realidad.

LEA MÁS: Tico fue arrestado en Estados Unidos, desapareció y su familia lo encontró en estado vegetal

“En esta primera torre que en diciembre nos entregan bajo el sistema llave en mano, es para hombres y tendrá 372 habitaciones totalmente modernas y en perfectas condiciones.

“Debemos entender algo, cuando un joven cumple 18 años, ¿qué pasa? Si está en el sistema del PANI o en algo de la Iglesia católica, debe salirse porque ya cumple la mayoría de edad, pues bien, estas torres son para ellos, para que puedan continuar protegidos, creciendo en positivo y luchando por sus sueños”, nos explica el padre Sergio.

Este jueves, el padre Sergio Valverde mostró una habitación de los Albergues Juveniles de la Alegría completamente finalizada, vean qué preciosa. (Cortesía/Cortesía)

Cada torre cuesta aproximadamente 9.500 millones de colones y el sacerdote le agradece a Dios que ya solo le faltan 500 millones de colones, una gran cantidad de dinero, pero que también es poca con respecto a los avances.

Una vez se termine esta primera estructura, arranca casi de inmediato la segunda, que es para las mujeres. No hay tiempo de descansar.

Bernardo Quesada nos da detalles de la II Torretón de la Alegría

“En la II Torretón la meta son los 500 millones de colones, pero si nos pasamos de esa cantidad entonces de una vez comenzamos a llenar el chanchito para la otra torre, que son otras 372 habitaciones, otros siete pisos que se terminarán de la misma forma que la primera, colón a colón, porque todo suma”, explica el cura.

LEA MÁS: La bisabuela tica de 83 años que convirtió sus recetas en un éxito de ventas

El padre tiene un lema: “Nuestra meta no es pedir, ¡es construir!” por eso su sueño de un nuevo modelo de atención juvenil y desarrollo social lo soñó en forma de torres.

“Recordemos que son torres para mayores de 18 años, salidos de albergues infantiles que estén en condición de pobreza extrema, pobreza, alto riesgo social o abandono. Hablamos de nuestros jóvenes, nuestro futuro.

Vean cómo va la primera torre, ya lleva el 63% de avances, se ocupa de la ayuda de todos para finalizarla. (Cortesía/Cortesía)

“Actualmente estamos viviendo un golpe violento de la delincuencia y muchos de los que fallecen son jóvenes. Queremos luchar para darles un mejor futuro a nuestros jóvenes.

“En esas torres se respetará la religión de todos, además, se les hablará de Dios y se les buscará oportunidades para que estudien en la universidad, saquen una carrera técnica o aprendan un oficio.

No se paran los trabajos, las habitaciones ya van cogiendo forma y llenándose de los muebles que ocuparán los jóvenes. (Cortesía/Cortesía)

“El objetivo es que cada joven salga de la torre sirviéndole positivamente al país”, comenta con gran ilusión el padre Sergio.

LEA MÁS: Jóvenes estudiantes de Heredia le dieron vida a billete de cinco colones de Costa Rica

Vean qué precioso este baño que cumple con la Ley 7.800 para personas con alguna discapacidad. (Cortesía/Cortesía)

II Torretón

La fiesta de la solidaridad regresa a Hatillo con la II edición de la Torretón de la Alegría, organizada por la Asociación Obras del Espíritu Santo.

En la foto, Bernardo Quesada, el padre Sergio Valverde, Luis Enrique Mejía Godoy y el Charro Gabriel Morúa. (Cortesía/Cortesía)

La cita será el sábado 27 de setiembre, desde la 1 p.m. hasta las 7 p.m., en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en Hatillo 2 (a la par del colegio Brenes Mesén).

En conferencia de prensa el padre Sergio recordó que todavía le faltan 500 millones de colones para terminar la primera torre. (Cortesía/Cortesía)

El lema de este año es “Yo dono por las Torres”, porque la meta es recaudar nada más y nada menos que ₡500 millones para terminar totalmente la primera torre de los Albergues Juveniles de la Alegría “Torres Espíritu Santo”, un proyecto que dará techo y atención integral a más de 700 jóvenes en alto riesgo social, muchos de ellos sin familia o que ya salieron de albergues al cumplir 18 años.

LEA MÁS: Estudiantes lograron desfilar este 15 de setiembre gracias a su esfuerzo y disciplina

La II Torretón promete ser un fiestón de música, mensaje positivo y alegría: en tarima estarán Martín Valverde, Los Ajenos, Son de Tikizia, Marfil, MasterKey, Fluxy B, el Charro Murúa y hasta el nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy, entre otros artistas que pondrán a cantar y bailar a los asistentes.

Vean qué lindo momento, los niños de Obras del Espíritu Santo agradeciendo con abrazos a los cantantes Luis Enrique Mejía Godoy (anteojos) y al Charro Murúa. (Cortesía/Cortesía)

La conducción estará en manos de un combo de presentadores muy conocidos como Natalia Rodríguez, Adriana Durán, Jair Cruz, Liseth Castro y más, quienes le darán ritmo a la jornada.

Si no puede ir, no hay excusa: el evento será transmitido en vivo por tele y radio, y también hay chance de ayudar desde la casa con donaciones vía SINPE Móvil al 8457-2024 o a cuentas en Scotiabank y el BCR.

Actualmente, la primera torre, la de los hombres, ya tiene un 63% de avance y con la ayuda de todos se espera que pronto esté lista para abrir sus puertas.

El padre Sergio y los niños de Obras del Espíritu Santo cantaron alegres el himno de la institución durante la conferencia de prensa. (Cortesía/Cortesía)

Una vez la primera torre abra sus puertas se inicia con la segunda y cuando esa también se termine, el padre Sergio confirmó que ya inició su sueño de Torres Espíritu Santo en Puntarenas y Limón.