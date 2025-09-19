¿Ya actualizó su información tributaria? Estos sistemas de Hacienda dejarán de funcionar pronto

A partir del 25 de setiembre dejarán de funcionar varios sistemas tributarios para dar paso a TRIBU-CR. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

El Ministerio de Hacienda suspenderá varios sistemas tributarios la próxima semana para dar paso al nuevo portal TRIBU-CR.

Por eso, es importante que los contribuyentes aprovechen estos días para actualizar su información tributaria antes de las 11:45 p. m., del próximo jueves 25 de setiembre.

Algunos de los sitios que serán suspendidos son Administración Tributaria (ATV), Trámites Virtuales (TRAVI), EDDI 7, Declara 7 y Declara Web.

Si no lo hacen, su información quedará congelada por unos días, mientras Hacienda migra todos los datos al nuevo portal, donde los usuarios podrán facturar y presentar los impuestos.

Las autoridades indicaron que el servicio “Consulta de Situación Tributaria” se mantendría accesible para su visualización mientras se realiza la migración de información a TRIBU-CR.

El nuevo sistema tributario será implementado el 6 de octubre. En esta fecha también entrará en funcionamiento el nuevo facturador gratuito Tico-Factura.

El nuevo portal TRIBU-CR será implementado el 6 de octubre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hacienda hizo un llamado a los contribuyentes a seguir pagando comisiones a los entes recaudadores, al menos hasta el 6 de octubre.

Además, informó que la fecha límite de presentación de la declaración de IVA de setiembre se pasa para el 24 de octubre, para que los contribuyentes tengan suficiente tiempo para pagar el impuesto en el nuevo sistema.

