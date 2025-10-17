¿Cuáles productos aumentaron de precio en Costa Rica esta semana?

El CNP publicó la lista de precios de productos de las ferias de agricultor y los supermercados. Algunos subieron en la variación de precios con respecto a la semana del 29 de setiembre al 3 de octubre. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

El Consejo Nacional de Producción (CNP) dio a conocer cuáles productos aumentaron de precio la semana pasada tanto en las ferias del agricultor como en los supermercados y las carnicerías.

El jueves 16 de octubre se publicó la lista de precios promedio por mercado según el producto de la semana del 6 al 10 de octubre, así como las variaciones con respecto a la semana del 29 de setiembre al 3 de octubre.

De acuerdo con los datos, en las ferias del agricultor aumentó el precio de la papa blanca, el repollo verde, el tomate y el aguacate Hass nacional.

En el caso de la papa blanca, pasó de 960 a 1.013 colones, es decir, hubo una variación del 5.5%.

El repollo verde subió de 447 a 481 colones, mientras que el tomate pasó de 777 a 830 colones.

El Consejo indicó que el aguacate Hass nacional tuvo una pequeña variación del 2.0% la semana pasada con respecto a la semana del 29 de setiembre al 3 de octubre. Es decir, subió de 2.137 a 2.178 colones.

¿Hubo aumento de precio en los supermercados?

En cuanto a los supermercados, los productos que subieron de precio son el aguacate Hass importado y el nacional, la cebolla seca amarilla, la lechuga americana, la papa blanca y el tomate.

El banano y los huevos aumentaron un poco, pero el cambio no es significativo para los costarricenses.

La cebolla seca amarilla tuvo una variación del 9.5%, esto significa que su precio pasó de 1.608 a 1.765 colones.

Por otra parte, el aguacate Hass importado aumentó de 2.589 a 2.651 colones, mientras que el nacional subió de 1.658 a 1.833 colones.

La lechuga americana tuvo una pequeña variación de 1.9%. Antes estaba en 268 colones y ahora, está en 273 colones.

La papa blanca también aumentó, de hecho es el tercer producto que más subió de precio; pasó de 1.176 a 1.270 colones.

En el caso del tomate, subió de 900 a 958 colones.

¿Qué pasa con las carnes?

El CNP señaló que en las carnicerías solo la posta de cerdo tuvo un pequeño aumento en el precio, mientras que el costo del resto tipo de carnes se mantiene.

La posta del cerdo pasó de 3.238 a 3.275 colones.

Solo la posta de cerdo tuvo un pequeño aumento en el precio en las carnicerías. Este cambio no se siente en el bolsillo de los costarricenses. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Por otro lado, en los supermercados la pechuga de pollo entera tuvo una variación del 3.3%, es decir, subió de 2.658 a 2.746 colones.

Además, el pollo entero limpio también subió un poco en el precio, pero el cambio no es significativo para los consumidores.

