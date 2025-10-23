A familia de latino que devolvió el ICE de EE. UU. en estado vegetal le dieron una noticia desgarradora

Los familiares de Randall Gamboa, el hombre que se fue a Estados Unidos en busca de un mejor futuro y fue devuelto al país por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en estado vegetal, recibieron una desgarradora noticia que los tiene con el corazón destrozado.

Una fuente cercana a la familia del costarricense contó a La Teja que este miércoles los médicos que lo atienden dijeron que había entrado a un estado muy grave y que lo mejor es que no lo dejaran solo ni un momento.

Randall Gamboa se fue a vivir a Estados Unidos y regresó en estado vegetal. (Cortesía)

“La familia desde ayer (miércoles) está reunida en Pérez Zelédon, ya estuvieron todos con él y ahora se están turnando para que no esté solo, para velarle el momento, que él no esté solo cuando le toque irse”, detalló el allegado.

LEA MÁS: Hermana de hombre que fue deportado de Estados Unidos en estado vegetal: “Está en un proceso de agonía”

Dolidos por la falta de ayuda de la Cancillería

Los familiares están muy dolidos y hasta molestos con la Cancillería porque, aunque siempre que contactan la institución, los funcionarios se muestran atentos y educados, pero no les han dado las respuestas que tanto necesitan.

“Responden a la familia con una educación impresionante, ya incluso saben que está en los últimos momentos de su vida y les enviaron un abrazo solidario, pero la respuesta de qué fue lo que le pasó en Estados Unidos no las tienen, ellos dicen que el ICE, que fue el que detuvo a Randall, no les responde”, añadió el allegado a la familia.

La familia del costarricense pide explicaciones a las autoridades de Estados Unidos. (Cortesía)

La familia del costarricense sabe que lo que le pasó a él, podría pasarle a cualquier otra persona y por eso están decididos a pelear por justicia y llegar hasta las últimas consecuencias por esclarecer qué fue lo que realmente pasó con Randall.

LEA MÁS: Laura Fernández en problemas por denuncia de “espionaje” en oficina que no estaba reportada ante el TSE

Randall estuvo desaparecido durante meses

El costarricense volvió al país el 3 de setiembre pasado. Randall vivía en Estados Unidos y trabajaba como operador de maquinaria pesada, pero en diciembre de 2024 fue arrestado por el ICE. Una semana después logró comunicarse con su familia.

Él estuvo detenido en el condado de Webb (Texas), desde donde podía hacer videollamadas varias veces al día. De esa forma, mantenía informada a su familia sobre los procesos judiciales a los que asistía. Pero el 12 de junio pasado, la comunicación se cortó.

LEA MÁS: Este es el motivo por el que 106 rutas de buses han quedado en el abandono y podrían sumarse más, según Aresep

“De un pronto a otro se nos desapareció. Lo llamábamos a esa aplicación desde donde nos hacían las videollamadas, pero decía que él no estaba disponible. Empezamos a movernos, a llamar para preguntar por él, pero nos lo escondían”, relató Greidy Mata, hermana de Randall, días después de que el costarricense regresara al país.

“Nos decían que él no quería hablar con nosotros. Fui a la Cancillería y del guarda no me dejaron pasar, pero insistimos, prácticamente los acosamos y luego nos dijeron también que, supuestamente, mi hermano no quería tener contacto con nosotros, eso les decían las autoridades estadounidenses, pero sabíamos que había algo extraño”, agregó en esa ocasión.

Randall llegó al país el 3 de setiembre pasado. (Cortesía)

Ante la incertidumbre, la familia buscó ayuda. Una amiga estadounidense de Randall, llamada Georgia, contactó a una abogada para que investigara. En agosto llegó la noticia que temían.

“Ella logró encontrar a mi hermano y lo que nos dijo fue: ‘Lo encontré apenas vivo’. Estaba en un centro médico, en cama, en estado vegetativo, con una encefalopatía, una rabdomiólisis y un sinfín de padecimientos”, narró Greidy.

Los familiares del costarricense movieron cielo y tierra hasta que lograron que Estados Unidos lo deportara, desde entonces ha estado internado en el hospital de Pérez Zeledón.

La Teja consultó a la Cancillería si la entidad está haciendo alguna investigación para determinar qué fue lo que le pasó a Randall en Estados Unidos, estamos a la espera de la respuesta.