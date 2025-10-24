Impactantes fotos muestran el mortal choque ocurrido entre un camión y un pick up en Palmares

Un violento choque entre un camión y un pick up, ocurrido en Palmares, dejó como saldo una persona fallecida y al menos tres más heridas de gravedad.

El fatal accidente ocurrió hace pocos minutos en el sector de Buenos Aires de Palmares y en redes sociales ya circulan impresionantes fotografías que muestran la magnitud del choque.

El pick up quedó completamente despedazado. Foto ANI. (ANI/Mortal choque en Palmares. Foto ANI.)

LEA MÁS: Limpiaparabrisas están en la mira de Policía Municipal de San José por estos motivos

“En el sitio se reporta una persona fallecida, dos pacientes en condición crítica, que permanecen prensados dentro de la estructura vehicular, y una persona en condición urgente”, informó la Cruz Roja.

La Benemérita indicó que para la atención del incidente se han movilizado seis unidades, entre ellas una de rescate, una ambulancia avanzada, tres unidades básicas y un vehículo operativo.

LEA MÁS: Joven 13 años fue alcanzado por bala perdida cuando se encontraba en su casa en Pavas

En apariencia se trató de un choque frontal. Foto ANI. (ANI/Mortal choque en Palmares. Foto ANI.)

LEA MÁS: Tormenta Melissa podría convertirse en huracán y así afectaría a Costa Rica

De momento los rescatistas siguen trabajando en la escena para liberar a las personas prensadas y posteriormente trasladarlas a un centro médico.

Las autoridades no han dado a conocer si la persona fallecida viajaba en el pick up o en el camión.