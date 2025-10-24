Sucesos

Impactantes fotos muestran el mortal choque ocurrido entre un camión y un pick up en Palmares

La Cruz Roja informó que están trabajando en la escena pues todavía hay tres personas en condición muy delicada

Por Adrián Galeano Calvo

Un violento choque entre un camión y un pick up, ocurrido en Palmares, dejó como saldo una persona fallecida y al menos tres más heridas de gravedad.

El fatal accidente ocurrió hace pocos minutos en el sector de Buenos Aires de Palmares y en redes sociales ya circulan impresionantes fotografías que muestran la magnitud del choque.

Mortal choque en Palmares. Foto ANI.
El pick up quedó completamente despedazado. Foto ANI. (ANI/Mortal choque en Palmares. Foto ANI.)

“En el sitio se reporta una persona fallecida, dos pacientes en condición crítica, que permanecen prensados dentro de la estructura vehicular, y una persona en condición urgente”, informó la Cruz Roja.

La Benemérita indicó que para la atención del incidente se han movilizado seis unidades, entre ellas una de rescate, una ambulancia avanzada, tres unidades básicas y un vehículo operativo.

Mortal choque en Palmares. Foto ANI.
En apariencia se trató de un choque frontal. Foto ANI. (ANI/Mortal choque en Palmares. Foto ANI.)

De momento los rescatistas siguen trabajando en la escena para liberar a las personas prensadas y posteriormente trasladarlas a un centro médico.

Las autoridades no han dado a conocer si la persona fallecida viajaba en el pick up o en el camión.

Mortal choque en Palmares. Foto Bomberos.
Según Bomberos, una de las personas prensadas es el conductor del pick up. Foto Bomberos. (Bomberos/Mortal choque en Palmares. Foto Bomberos.)
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

