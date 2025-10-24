Sucesos

Conductor que viajaba con el diputado Eli Feinzaig es trasladado de urgencia al Hospital México

El chofer que acompañaba al diputado Eli Feinzaig tiene lesiones de gravedad

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Accidente Eli Feinzaig
El accidente cobró la vida de una asesora de Eli Feinzaig. (Alonso Tenorio/La Nación)

La Cruz Roja informó que trasladarán al conductor del vehículo en el que viajaba el diputado y candidato presidencial Eli Feinzaig, desde el Hospital de San Ramón hasta el Hospital México, en San José.

Según la entidad, el paciente presenta lesiones de consideración y requiere atención especializada en un centro de mayor complejidad, por lo que se coordinó su movilización bajo protocolos de máxima prioridad.

LEA MÁS: Hijo de Ericka Benavides se dio cuenta de la muerte de su madre en un avión, cinco minutos antes de salir del país

El hombre es uno de los sobrevivientes de la violenta colisión ocurrida en Buenos Aires de Palmares, y que cobró la vida de la asesora del diputado, Ericka Benavides.

LEA MÁS: ¿Quién era Ericka Benavides, la asesora del Partido Liberal Progresista que murió en un accidente en Palmares?

Feinzaig y el chofer fueron rescatados con vida y el conductor del camión contra el que chocaron también sufrió lesiones y fue llevado al hospital.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hospital MéxicoEli feinzaigtrasladoconductor de carro
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.