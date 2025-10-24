Conductor que viajaba con el diputado Eli Feinzaig es trasladado de urgencia al Hospital México

El accidente cobró la vida de una asesora de Eli Feinzaig. (Alonso Tenorio/La Nación)

La Cruz Roja informó que trasladarán al conductor del vehículo en el que viajaba el diputado y candidato presidencial Eli Feinzaig, desde el Hospital de San Ramón hasta el Hospital México, en San José.

Según la entidad, el paciente presenta lesiones de consideración y requiere atención especializada en un centro de mayor complejidad, por lo que se coordinó su movilización bajo protocolos de máxima prioridad.

El hombre es uno de los sobrevivientes de la violenta colisión ocurrida en Buenos Aires de Palmares, y que cobró la vida de la asesora del diputado, Ericka Benavides.

Feinzaig y el chofer fueron rescatados con vida y el conductor del camión contra el que chocaron también sufrió lesiones y fue llevado al hospital.