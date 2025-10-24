Hijo de Ericka Benavides se dio cuenta de la muerte de su madre en un avión, cinco minutos antes de salir del país

Un hijo de Ericka Benavides, asesora de Eli Feinzaig que falleció en accidente de tránsito en Palmares, nos contó que recibió la noticia de la muerte de su madre cuando ya estaba sentado en un avión rumbo a Panamá. “Por cinco minutos no me fui sin saberlo”, dijo.

“Me llegó un mensaje SOS de Apple”

Minutos antes de despegar hacia Panamá, Álvaro Artavia Benavides recibió un mensaje que jamás olvidará.

“Estaba en el avión, iba para Panamá a un viaje. Me llegó un mensaje SOS de Apple, un mensaje de emergencia. Empecé a llamar y llamar. Me pareció raro porque siempre contesta el teléfono. Presentí algo y busqué en redes sociales accidentes en San Ramón”, relató a La Teja.

Ericka Benavides era asesora de Eli Feinzaig. (Eli Feinzaig/Facebook)

Mientras intentaba comunicarse, las noticias en redes comenzaron a mencionar un accidente en Palmares. Poco después, al volver a llamar al teléfono de su madre, alguien más contestó.

“La siguiente vez que llamé, una persona que había recogido el teléfono me dio la noticia”, recordó con voz entrecortada.

Cinco minutos que cambiaron todo

Álvaro contó que el vuelo ya había cerrado puertas cuando ocurrió todo, pero gracias a la ayuda del personal de Avianca, pudo bajar del avión antes de despegar.

“Agradecer al personal de Avianca porque ya habían cerrado el gate. El vuelo se atrasó porque tuvieron que abrir de nuevo la puerta. Por cinco minutos o menos pude salir. Si no, me hubiera dado cuenta ya en Panamá”, explicó.

El joven expresó su agradecimiento por la empatía y apoyo del personal de la aerolínea, que le permitió regresar a tierra y enfrentar el doloroso momento junto a su familia.

Una pérdida inesperada

Ericka Benavides falleció en un accidente en Palmares mientras viajaba con el diputado Eliécer Feinzaig. (Cortesía Alvaro Artavia para La Teja/Ericka Benavides falleció en un accidente en Palmares mientras viajaba con el diputado Eliécer Feinzaig.)

Ericka Benavides, de 56 años, falleció este viernes en un accidente de tránsito en Palmares, Alajuela, mientras viajaba con el diputado Eliécer Feinzaig, quien resultó con heridas leves.

Benavides era asesora legislativa y candidata a diputada por San José del Partido Liberal Progresista (PLP). Su repentina muerte conmocionó al ámbito político nacional y a quienes trabajaron con ella.

De parte de La Teja enviamos un abrazo soldiario para toda la familia y seres queridos de Ericka Benavides.