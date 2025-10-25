Sucesos

Despedida a Ericka Benavides, asesora del diputado Eli Feinzaig, será este sábado

Este sábado se despide a Ericka Benavides, víctima del accidente en Palmares.

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Este sábado será la vela de Ericka Benavides, asesora del diputado Eli Feinzaig
Este sábado será la vela de Ericka Benavides, asesora del diputado Eli Feinzaig (Cortes/cortesia)

Este sábado, familiares, amigos y compañeros darán el último adiós a Ericka Benavides Garbanzo de 56 años en la funeraria del Magisterio, tras el accidente que le cobró la vida y que dejó herido al diputado Eli Feinzaig y a dos personas más.

LEA MÁS: Testigo que rescató a Eli Feinzaig contó la horrible escena que encontró tras el mortal choque

El dolor y la conmoción aún se sienten tras la repentina partida de Ericka quien falleció este viernes en un accidente de tránsito en Buenos Aires de Palmares.

La asesora del diputado y candidato presidencial Eli Feinzaig será velada este sábado en la funeraria del Magisterio, en Paseo Colón, desde las 4:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, donde sus seres queridos podrán darle el último adiós.

Ericka Benavides, fallecida en accidente en Palmares
Ericka Benavides, fallecida en accidente en Palmares (Cortesía/Cortesía)

El vehículo en el que viajaban Feinzaig, Benavides y chofer chocó contra un camión, lo que causó la muerte inmediata de Ericka.

El diputado resultó herido y permanece internado en el Hospital Metropolitano Lindora, donde se recupera bajo supervisión médica.

LEA MÁS: Así ocurrió homicidio de hombre ejecutado en Limón que quedó con varios billetes alrededor de su cabeza

Además, el chofer del diputado, Fabián Cascante, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al Hospital México para recibir atención médica especializada. Por su parte, el conductor del camión, Pablo Trigueros, también resultó herido y continúa hospitalizado.

Accidente Transito Eli Feinzaig
Eli Feinzaig iba para una entrevista cuando ocurrió un accidente. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Compañeros del Partido Liberal Progresista (PLP), amigos, cercanos, familiares y figuras políticas han expresado su profundo pesar por la partida de Ericka, conocida por su profesionalismo, empatía y cercanía con el equipo de trabajo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.