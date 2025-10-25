Despedida a Ericka Benavides, asesora del diputado Eli Feinzaig, será este sábado

Este sábado será la vela de Ericka Benavides, asesora del diputado Eli Feinzaig (Cortes/cortesia)

Este sábado, familiares, amigos y compañeros darán el último adiós a Ericka Benavides Garbanzo de 56 años en la funeraria del Magisterio, tras el accidente que le cobró la vida y que dejó herido al diputado Eli Feinzaig y a dos personas más.

LEA MÁS: Testigo que rescató a Eli Feinzaig contó la horrible escena que encontró tras el mortal choque

El dolor y la conmoción aún se sienten tras la repentina partida de Ericka quien falleció este viernes en un accidente de tránsito en Buenos Aires de Palmares.

La asesora del diputado y candidato presidencial Eli Feinzaig será velada este sábado en la funeraria del Magisterio, en Paseo Colón, desde las 4:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, donde sus seres queridos podrán darle el último adiós.

Ericka Benavides, fallecida en accidente en Palmares (Cortesía/Cortesía)

El vehículo en el que viajaban Feinzaig, Benavides y chofer chocó contra un camión, lo que causó la muerte inmediata de Ericka.

El diputado resultó herido y permanece internado en el Hospital Metropolitano Lindora, donde se recupera bajo supervisión médica.

LEA MÁS: Así ocurrió homicidio de hombre ejecutado en Limón que quedó con varios billetes alrededor de su cabeza

Además, el chofer del diputado, Fabián Cascante, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al Hospital México para recibir atención médica especializada. Por su parte, el conductor del camión, Pablo Trigueros, también resultó herido y continúa hospitalizado.

Eli Feinzaig iba para una entrevista cuando ocurrió un accidente. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Compañeros del Partido Liberal Progresista (PLP), amigos, cercanos, familiares y figuras políticas han expresado su profundo pesar por la partida de Ericka, conocida por su profesionalismo, empatía y cercanía con el equipo de trabajo.