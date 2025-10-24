Eli Feinzaig da primeras declaraciones luego de mortal accidente donde falleció su compañera

Eliécer Feinzaig y Ericka Benavides. Foto: Partido Liberal Progresista (cortesía/cortesía)

“Estamos profundamente consternados por la pérdida de Ericka, una compañera excepcional, alegre y generosa. En nombre de todo el equipo, envío mi solidaridad y cariño a su familia y seres queridos. Pedimos comprensión en este momento de dolor”, dijo Eliécer Feinzaig desde el centro médico.

El Partido Liberal Progresista confirmó que en horas de la mañana de este viernes sufrieron un accidente de tránsito en la ruta hacia San Ramón, cuando Feinzaig se dirigía a una entrevista programada.

Lamentablemente, Ericka Benavides, asesora administrativa de larga trayectoria y muy querida dentro del equipo, falleció en el sitio del accidente. El partido resaltó su entrega, alegría y calidad humana, asegurando que será recordada con cariño por todos.

El candidato presidencial fue trasladado a un centro médico, donde se encuentra estable y consciente, cumpliendo con las horas de observación recomendadas, aunque adolorido por el impacto.

El accidente también dejó a Fabián Cascante, conductor del vehículo en el que viajaban, en estado delicado.

El un comunicado de prensa aseguraron que inicialmente se consideró su traslado por helicóptero a un centro médico especializado, pero siguiendo protocolos de riesgo, se decidió mantenerlo en el hospital de San Ramón hasta que pueda ser trasladado por tierra de manera segura. Pablo Trigueros, conductor del otro vehículo implicado, también permanece hospitalizado.

El partido agradeció a los cuerpos de rescate y servicios médicos que atendieron la emergencia, y extendió sus condolencias a la familia de Ericka, así como su agradecimiento a los medios y a la ciudadanía por su comprensión ante esta difícil situación.