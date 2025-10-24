Sucesos

Hijo de Ericka Benavides, fallecida en accidente de tránsito: “Fue la mejor mamá del mundo”

Álvaro Artavia Benavides, hijo de Ericka Benavides, habló con profunda emoción tras la muerte de su madre en un accidente de tránsito en Palmares, Alajuela

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El país continúa conmocionado por la muerte de Ericka Benavides, asesora legislativa y candidata a diputada por San José del Partido Liberal Progresista (PLP), quien falleció este viernes en un accidente de tránsito en Buenos Aires de Palmares, Alajuela.

El vehículo en el que viajaba junto al diputado y candidato presidencial Eliécer Feinzaig Mintz chocó contra un camión. El legislador sufrió heridas leves y fue trasladado al Hospital de San Ramón, donde permanece fuera de peligro.

LEA MÁS: Testigo que rescató a Eli Feinzaig contó la horrible escena que encontró tras el mortal choque

Benavides, de 56 años, había recientemente obtenido su título de abogada y era reconocida por su compromiso político, su fe y su espíritu solidario.

Eli Feinzaig y Ericka Benavides
El candidato del PLP, Eliécer Feinzaig, sufrió un accidente este viernes, cuando se dirigía a una gira de campaña. En el accidente murió su asistente, Ericka Benavides. En la foto, cuando celebraron el cumpleaños de Benavides, en marzo. (Facebook Eliécer Feinzaig/La Nación)

“Fue la mejor mamá del mundo”

Su hijo, Álvaro Artavia Benavides, habló con La Teja sobre el profundo dolor que vive su familia tras la tragedia.

“Mi mamá fue una mamá luchadora, sobreviviente de cáncer, siempre dispuesta a ayudar a los demás, con Dios en su corazón. Apasionada por el derecho y la política, siempre estuvo dispuesta a apoyar sin condición alguna. Fue la mejor mamá del mundo”, expresó conmovido.

Álvaro nos compartió que no pudo despedirse de ella, ya que hoy no hablaron durante el día.

“No me pude despedir, solo me enteré de la noticia, hablamos ayer. Todos estamos muy dolidos y afectados”, relató.

El difícil momento de dar la noticia

Luego de enterarse del accidente mientras se encontraba en el aeropuerto a punto de viajar a Panamá, Álvaro fue quien tuvo que informar a varios familiares sobre lo sucedido.

El joven recordó la fortaleza y fe de su madre, quien venció el cáncer y continuó trabajando con entusiasmo por sus ideales y por su familia.

LEA MÁS: Conductor que viajaba con el diputado Eli Feinzaig es trasladado de urgencia al Hospital México

“Le doy gracias a Dios por haberla tenido, porque me enseñó a ser el hombre que soy hoy en día”, agregó.

Ericka Benavides Garbanzo, asesora de Eli Feinzaig, quien murió en el accidente ocurrido en Palmares de Alajuela.
Ericka Benavides Garbanzo, asesora de Eli Feinzaig, quien murió en el accidente ocurrido en Palmares de Alajuela. (redes/Facebook)

Una mujer recordada por su fe y servicio

Compañeros del Partido Liberal Progresista y de la política costarricense han lamentado la triste noticia.

El PLP mantiene suspendidas sus actividades en señal de duelo y ha reiterado su apoyo a la familia de Benavides.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ericka BenavidesÁlvaro Artavia Benavidesaccidente en PalmaresEliécer FeinzaigPartido Liberal ProgresistaNotas IALTHNotas IALT
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.