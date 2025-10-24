Hijo de Ericka Benavides, fallecida en accidente de tránsito: “Fue la mejor mamá del mundo”

El país continúa conmocionado por la muerte de Ericka Benavides, asesora legislativa y candidata a diputada por San José del Partido Liberal Progresista (PLP), quien falleció este viernes en un accidente de tránsito en Buenos Aires de Palmares, Alajuela.

El vehículo en el que viajaba junto al diputado y candidato presidencial Eliécer Feinzaig Mintz chocó contra un camión. El legislador sufrió heridas leves y fue trasladado al Hospital de San Ramón, donde permanece fuera de peligro.

LEA MÁS: Testigo que rescató a Eli Feinzaig contó la horrible escena que encontró tras el mortal choque

Benavides, de 56 años, había recientemente obtenido su título de abogada y era reconocida por su compromiso político, su fe y su espíritu solidario.

El candidato del PLP, Eliécer Feinzaig, sufrió un accidente este viernes, cuando se dirigía a una gira de campaña. En el accidente murió su asistente, Ericka Benavides. En la foto, cuando celebraron el cumpleaños de Benavides, en marzo. (Facebook Eliécer Feinzaig/La Nación)

“Fue la mejor mamá del mundo”

Su hijo, Álvaro Artavia Benavides, habló con La Teja sobre el profundo dolor que vive su familia tras la tragedia.

“Mi mamá fue una mamá luchadora, sobreviviente de cáncer, siempre dispuesta a ayudar a los demás, con Dios en su corazón. Apasionada por el derecho y la política, siempre estuvo dispuesta a apoyar sin condición alguna. Fue la mejor mamá del mundo”, expresó conmovido.

Álvaro nos compartió que no pudo despedirse de ella, ya que hoy no hablaron durante el día.

“No me pude despedir, solo me enteré de la noticia, hablamos ayer. Todos estamos muy dolidos y afectados”, relató.

El difícil momento de dar la noticia

Luego de enterarse del accidente mientras se encontraba en el aeropuerto a punto de viajar a Panamá, Álvaro fue quien tuvo que informar a varios familiares sobre lo sucedido.

El joven recordó la fortaleza y fe de su madre, quien venció el cáncer y continuó trabajando con entusiasmo por sus ideales y por su familia.

LEA MÁS: Conductor que viajaba con el diputado Eli Feinzaig es trasladado de urgencia al Hospital México

“Le doy gracias a Dios por haberla tenido, porque me enseñó a ser el hombre que soy hoy en día”, agregó.

Ericka Benavides Garbanzo, asesora de Eli Feinzaig, quien murió en el accidente ocurrido en Palmares de Alajuela. (redes/Facebook)

Una mujer recordada por su fe y servicio

Compañeros del Partido Liberal Progresista y de la política costarricense han lamentado la triste noticia.

El PLP mantiene suspendidas sus actividades en señal de duelo y ha reiterado su apoyo a la familia de Benavides.