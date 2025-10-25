Sucesos

Familia de chofer de Eli Feinzaig hace un pedido que parte el alma y usted puede ayudar

Fabian Cascante, de 35 años, era quien manejaba el vehículo del diputado Eli Feinzaig

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

La familia de Fabián Cascante, el chofer del diputado Eli Feinzaig, quien resultó herido de gravedad en el accidente ocurrido en Palmares, está haciendo un pedido muy especial para que su ser querido salga adelante de este duro momento, y usted puede ayudarles.

Por medio de una publicación en su perfil de Facebook, Ariana Cascante, hermana de Fabián, dio a conocer que el chofer se encuentra internado y necesita transfusiones de sangre urgentes, por lo que ella y su familia están pidiendo que todos los que puedan se acerquen a donar sangre tipo O positivo lo antes posible.

LEA MÁS: ¿Por qué el chofer de Eli Feinzaig no fue trasladado en helicóptero? Este es el motivo

Accidente Transito Eli Feinzaig
El fatal accidente ocurrió este viernes en Buenos Aires de Palmares. (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Despedida a Ericka Benavides, asesora del diputado Eli Feinzaig, será este sábado

“Queremos pedir su colaboración urgente. Fabián Cascante se encuentra en el hospital en estado delicado y necesita transfusiones de sangre con urgencia. Si alguna persona desea y puede donar, por favor comunicarse conmigo o acercarse al Hospital México indicando que la donación es para Fabián Cascante.

“Agradecemos profundamente cualquier ayuda, así como sus oraciones y buenos deseos en este momento tan difícil. Cada donación puede hacer una gran diferencia. ¡Gracias de corazón!“, escribió la joven en la publicación.

Fabián, de 35 años, se encuentra internado en el Hospital México desde la tarde de ayer, luego de que la Cruz Roja lo trasladó en ambulancia desde el hospital de San Ramón hasta ese centro médico.

La familia de Fabián Cascante está pidiendo toda la ayuda posible.
La familia de Fabián Cascante está pidiendo toda la ayuda posible. (Facebook/La familia de Fabián Cascante está pidiendo toda la ayuda posible.)

LEA MÁS: Eli Feinzaig desde el hospital manda mensaje a chofer de camión con el que chocaron

El Partido Liberal Progresista (PLP) dio a conocer que Fabián no pudo ser trasladado en helicóptero, como se dio con el diputado, debido a la condición en la que se encontraba.

“Se buscó inicialmente trasladar a Fabián por helicóptero a un centro de salud capitalino, pero debido a su delicada condición, los profesionales de salud decidieron mantenerlo en el hospital de San Ramón hasta que estuviera en condición apropiada para traslado por tierra y ya está en el Hospital México”, informaron desde el PLP.

Eli Feinzaig y Ericka Benavides
El diputado Eliécer Feinzaig junto a su asesora Ericka Benavides, quien lamentablemente falleció en el accidente. (Facebook Eliécer Feinzaig/La Nación)

Producto del violento choque entre el pick up conducido por Fabián y un camión que viajaba en sentido contrario, en el sitio del accidente falleció Ericka Benavides, quien era asesora de Eli Feinzaig y candidata a diputada por el PLP.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Eli FeinzaigFatal choque PalmaresDiputado choque Palmares
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.