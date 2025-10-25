Familia de chofer de Eli Feinzaig hace un pedido que parte el alma y usted puede ayudar

La familia de Fabián Cascante, el chofer del diputado Eli Feinzaig, quien resultó herido de gravedad en el accidente ocurrido en Palmares, está haciendo un pedido muy especial para que su ser querido salga adelante de este duro momento, y usted puede ayudarles.

Por medio de una publicación en su perfil de Facebook, Ariana Cascante, hermana de Fabián, dio a conocer que el chofer se encuentra internado y necesita transfusiones de sangre urgentes, por lo que ella y su familia están pidiendo que todos los que puedan se acerquen a donar sangre tipo O positivo lo antes posible.

El fatal accidente ocurrió este viernes en Buenos Aires de Palmares. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Queremos pedir su colaboración urgente. Fabián Cascante se encuentra en el hospital en estado delicado y necesita transfusiones de sangre con urgencia. Si alguna persona desea y puede donar, por favor comunicarse conmigo o acercarse al Hospital México indicando que la donación es para Fabián Cascante.

“Agradecemos profundamente cualquier ayuda, así como sus oraciones y buenos deseos en este momento tan difícil. Cada donación puede hacer una gran diferencia. ¡Gracias de corazón!“, escribió la joven en la publicación.

Fabián, de 35 años, se encuentra internado en el Hospital México desde la tarde de ayer, luego de que la Cruz Roja lo trasladó en ambulancia desde el hospital de San Ramón hasta ese centro médico.

La familia de Fabián Cascante está pidiendo toda la ayuda posible. (Facebook/La familia de Fabián Cascante está pidiendo toda la ayuda posible.)

El Partido Liberal Progresista (PLP) dio a conocer que Fabián no pudo ser trasladado en helicóptero, como se dio con el diputado, debido a la condición en la que se encontraba.

“Se buscó inicialmente trasladar a Fabián por helicóptero a un centro de salud capitalino, pero debido a su delicada condición, los profesionales de salud decidieron mantenerlo en el hospital de San Ramón hasta que estuviera en condición apropiada para traslado por tierra y ya está en el Hospital México”, informaron desde el PLP.

El diputado Eliécer Feinzaig junto a su asesora Ericka Benavides, quien lamentablemente falleció en el accidente. (Facebook Eliécer Feinzaig/La Nación)

Producto del violento choque entre el pick up conducido por Fabián y un camión que viajaba en sentido contrario, en el sitio del accidente falleció Ericka Benavides, quien era asesora de Eli Feinzaig y candidata a diputada por el PLP.