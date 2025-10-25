Eli Feinzaig desde el hospital manda mensaje a chofer de camión con el que chocaron

Eli Feinzaig sufrió accidente de tránsito en Palmares (cortesía/Cortesía)

El candidato presidencial Eli Feinzaig se encuentra estable tras sufrir un accidente de tránsito este viernes en Palmares, aún permanece internado en el Hospital Metropolitano Lindora, desde donde envió un audio manifestar su sentir.

“Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a miles y miles de personas que me han enviado sus muestras de cariño tanto a mí como a mi esposa. Estoy bien, un poco golpeado, pero bien”, dijo.

El diputado destacó además la solidaridad de sus colegas: “Quiero agradecer también a mis compañeros, diputados de todos los partidos, que han mostrado su apoyo a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Mi familia y yo hemos sentido su cariño en nuestro corazón, no voy a poder responder a todos”.

Feinzaig envió sus condolencias a la familia de su asesora Ericka Benavides y deseó pronta recuperación a los otros involucrados en el accidente: “Mis deseos de completa recuperación para Fabián y Pablo. Espero que pronto podamos estar fuera del hospital y agradezco el respeto por mi privacidad, la de mi familia y la de las familias de Ericka, Fabián y Pablo”, manifestó.

El accidente se dio este viernes en Palmares, el vehículo en el que viajaban chocó contra un camión. Lamentablemente, su asesora Ericka Benavides de 56 años falleció en el incidente.

El chofer del candidato, Fabián Cascante, y el conductor del camión, Pablo Trigueros, resultaron heridos, el primero de ellos de gravedad y se encuentran recibiendo atención médica.