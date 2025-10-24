Candidatos presidenciales expresan sus condolencias tras accidente que cobró la vida de la asesora Ericka Benavides

Varios candidatos presidenciales reaccionaron al lamentable incidente que ocurrió este viernes en la mañana en Palmares, en el cual estuvo involucrado el diputado y candidato presidencial Eli Feinzaig.

LEA MÁS: Hijo de Ericka Benavides se dio cuenta de la muerte de su madre en un avión, cinco minutos antes de salir del país

El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) sufrió un accidente de tránsito mientras se dirigía a una entrevista en la zona norte del país. Él fue trasladado a un hospital en San Ramón y, posteriormente, a un centro médico privado en Santa Ana, donde se encuentra actualmente. Mientras que su asesora y candidata a diputada, Ericka Benavides, falleció en el sitio.

Ante la triste situación, Claudia Dobles, candidata presidencial de la coalición Agenda Ciudadana, envió condolencias a la familia de Benavides.

“Lamento profundamente las dolorosas noticias del accidente sufrido por don Eliécer Feinzaig y su equipo. Me conmueve especialmente el fallecimiento de su asesora, Ericka Benavides”, dijo.

Eli Feinzaig sufrió un accidente de tránsito la mañana de este viernes 24 de octubre, en el que murió su asesora Ericka Benavides. (Lilly Arce)

“Expreso todo mi afecto y fortaleza para su familia, deseando que Dios les conceda mucha paz en estos momentos tan difíciles. Asimismo, envío mis mejores deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos”, añadió.

Álvaro Ramos, también publicó un mensaje, en nombre del Partido Liberación Nacional (PLN), uniéndose al luto de las personas que lloran por la muerte de la asesora.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de doña Ericka, a sus seres queridos y a todos quienes compartieron con ella su compromiso y entrega al servicio público. Acompañamos también al señor y a las demás personas involucradas, deseando su pronta recuperación”, indicó el candidato del PLN.

“Este es un momento de dolor que exige respeto, unión y sensibilidad humana. Dejemos de lado toda lectura política o mezquindad, y enfoquémonos en acompañar a las familias que hoy atraviesan esta dura prueba”, agregó.

Por su parte, la candidata Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos, expresó su solidaridad con Eli Feinzaig, su familia y los seres queridos de Ericka Benavides.

El candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, también se unió a los mensajes.

Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Nueva República, le envió estas palabras a su compañero del plenario.

“En un momento como estos, las banderas políticas y partidiarias se dejan a un lado y solo queda el aprecio, el cariño, el respeto, el cual expreso en este momento hacia mi compañero Eli, la fracción del PLP y todo su equipo de trabajo, y por supuesto, hacia la familia de la mujer fallecida. De todo corazón, quiero decirles que lamentamos profundamente lo sucedido, les enviamos nuestras condolencias y también nuestras oraciones para que Dios les dé paz, fortaleza y les abrace en este momento difícil”, expresó.

LEA MÁS: Asamblea Legislativa lamenta la muerte de Ericka Benavides, asesora de Eli Feinzaig

El accidente

Según imágenes compartidas en redes sociales, el vehículo en el que viajaban Feinzaig, Benavides y el chofer quedó destrozado tras un choque. En el incidente también estuvo involucrado un camión.

Tres personas fueron trasladadas a diferentes hospitales, mientras que el cuerpo de Ericka Benavides quedó en la escena.

El diputado Eli Feinzaig sufrió un accidente de tránsito la mañana de este viernes 24 de octubre. (Cortesía/Cortesía)

El diputado fue trasladado a un hospital en San Ramón y luego a un centro médico en Santa Ana, vía aérea. Él resultó golpeado, pero estable, según el PLP.

Por otra parte, según medios de comunicación nacionales, el chofer está grave y en cirugía, pues tiene traumas en el cráneo y tórax, y quebradura de caderas y extremidades inferiores.

LEA MÁS: Testigo que rescató a Eli Feinzaig contó la horrible escena que encontró tras el mortal choque