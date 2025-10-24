Política

Asamblea Legislativa lamenta la muerte de Ericka Benavides, asesora de Eli Feinzaig

El Congreso expresó sus condolencias por el fallecimiento de Ericka Benavides, asesora y candidata del Partido Liberal Progresista (PLP), quien murió en un accidente de tránsito en Palmares cuando acompañaba al diputado Eli Feinzaig

Por Ingrid Hidalgo
06 de agosto del 2024. Asamblea Legislativa. Comisión de Asuntos Hacendarios. 12:00 hrs. El ministro de justicia y paz Gerald Campos, el viceministro de esa cartera Exleine Sánchez y el director de la policía penitenciaria Nils Ching comparecen ante la comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa en una investigación relacionada con las cárceles de carpas. En la foto: Exleine Sánchez durante la comparecencia. Foto: Albert Marín para la Nación.
La Asamblea Legislativa lamentó la muerte de la asesora de Eli Feinzaig tras sufrir un accidente de tránsito en Palmares. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

La Asamblea Legislativa publicó un sentido mensaje en las redes sociales después de que se diera a conocer la muerte de Ericka Benavides, la asesora de Eli Feinzaig y candidata a diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), tras un accidente de tránsito que ocurrió esta mañana en Palmares.

El diputado viajaba hacia San Carlos con su asesora y un chofer a una entrevista con un medio de comunicación cuando tuvo el accidente. Él fue trasladado a un centro médico para que fuera atendido, pues el PLP informó que se encuentra golpeado, pero estable.

“La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica lamenta, profundamente, el fallecimiento de nuestra compañera Ericka Benavides. Su dedicación, profesionalismo y calidez humana dejaron una huella en todos nosotros. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento y les expresamos nuestras más sinceras condolencias”, indicó el Congreso.

Por su parte, la diputada Montserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), también lamentó lo ocurrido y envió sus condolencias a la familia de Erika Benavides.

“Desde nuestro despacho enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este momento tan doloroso. Deseamos también una pronta recuperación al diputado Feinzaig Mintz”, publicó.

La mano derecha de Feinzaig

Erika Benavides, de 56 años, era asesora del diputado y, además, era candidata a diputada por el PLP.

Ella, recientemente, se graduó como abogada con licenciatura en Derecho, Mención de Tecnología, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones.

Ericka Benavides era asesora de Eli Feinzaig.
Ericka Benavides era asesora de Eli Feinzaig y candidata a diputada del PLP. Ella se graduó de derecho este año. (Eli Feinzaig/Facebook)

Feinzaig la felicitó, a través de una publicación en redes sociales en febrero, por este logro.

“En el despacho estamos muy orgullosos y contentos por Ericka, que esta semana se graduó como abogada. ¡Felicidades, Eri!“, escribió el legislador.

