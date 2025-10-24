Asamblea Legislativa lamenta la muerte de Ericka Benavides, asesora de Eli Feinzaig

La Asamblea Legislativa lamentó la muerte de la asesora de Eli Feinzaig tras sufrir un accidente de tránsito en Palmares. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

La Asamblea Legislativa publicó un sentido mensaje en las redes sociales después de que se diera a conocer la muerte de Ericka Benavides, la asesora de Eli Feinzaig y candidata a diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), tras un accidente de tránsito que ocurrió esta mañana en Palmares.

LEA MÁS: Eli Feinzaig es una de las personas heridas en mortal accidente ocurrido en Palmares

El diputado viajaba hacia San Carlos con su asesora y un chofer a una entrevista con un medio de comunicación cuando tuvo el accidente. Él fue trasladado a un centro médico para que fuera atendido, pues el PLP informó que se encuentra golpeado, pero estable.

“La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica lamenta, profundamente, el fallecimiento de nuestra compañera Ericka Benavides. Su dedicación, profesionalismo y calidez humana dejaron una huella en todos nosotros. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento y les expresamos nuestras más sinceras condolencias”, indicó el Congreso.

Por su parte, la diputada Montserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), también lamentó lo ocurrido y envió sus condolencias a la familia de Erika Benavides.

“Desde nuestro despacho enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este momento tan doloroso. Deseamos también una pronta recuperación al diputado Feinzaig Mintz”, publicó.

LEA MÁS: Eli Feinzaig iba camino a una entrevista que tenía en San Carlos cuando ocurrió el accidente

La mano derecha de Feinzaig

Erika Benavides, de 56 años, era asesora del diputado y, además, era candidata a diputada por el PLP.

Ella, recientemente, se graduó como abogada con licenciatura en Derecho, Mención de Tecnología, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones.

Ericka Benavides era asesora de Eli Feinzaig y candidata a diputada del PLP. Ella se graduó de derecho este año. (Eli Feinzaig/Facebook)

Feinzaig la felicitó, a través de una publicación en redes sociales en febrero, por este logro.

“En el despacho estamos muy orgullosos y contentos por Ericka, que esta semana se graduó como abogada. ¡Felicidades, Eri!“, escribió el legislador.

LEA MÁS: ¿Quién era Ericka Benavides, la asesora del Partido Liberal Progresista que murió en un accidente en Palmares?