Ericka Benavides, mano derecha de Eli Feinzaig, murió tan solo meses después de graduarse

Ericka Benavides, asesora del diputado Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, se graduó recientemente como abogada con licenciatura en Derecho, Mención de Tecnología, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones.

Graduación como abogada

Sobre su graduación, el diputado escribió en Facebook el 21 de febrero: “En el despacho estamos muy orgullosos y contentos por Ericka, que esta semana se graduó como abogada, ¡Felicidades Eri!”.

LEA MÁS: Impactantes fotos muestran el mortal choque ocurrido entre un camión y un pick up en Palmares

Ericka Benavides era asesora de Eli Feinzaig. (Eli Feinzaig/Facebook)

La publicación recibió numerosas reacciones y comentarios de agradecimiento al diputado por su apoyo a quien era su mano derecha.

LEA MÁS: Diputada Alejandra Larios, quien presidirá Comisión sobre inmunidad de Rodrigo Chaves, aclaró algo importante del proceso

Accidente tiene conmovido al país

El candidato a la presidencia del Partido Liberal Progresista viajaba este viernes acompañado de Ericka en un pick up, que chocó violentamente contra un camión en Palmares.

El accidente terminó con la vida de la asesora, de 57 años, generando consternación en el ámbito político. Feinzaig fue trasladado al hospital y se encuentra en revisión.