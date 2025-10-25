Sucesos

Hombre de 50 años sufrió una espantosa muerte cuando manejaba cargador de llantas en Caldera

El hecho ocurrió, en apariencia, cuando el hombre trabajaba con la maquinaria pesada

Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre sufrió una espantosa muerte la tarde de este viernes a consecuencia de un accidente laboral ocurrido mientras conducía una maquinaria pesada, conocida popularmente como un cargador de llantas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, identificó al ahora fallecido como un hombre apellidado Valdéz, de 50 años, quien murió debido al vuelco del vehículo de trabajo.

El fatal accidente ocurrió en un predio de bodegas en Caldera. Foto Noticias Puriscal CR.
El fatal accidente ocurrió en un predio de bodegas en Caldera. Foto Noticias Puriscal CR. (Facebook/El fatal accidente ocurrió en un predio de bodegas en Caldera. Foto Noticias Puriscal CR.)

El mortal accidente ocurrió pasadas las 4 p.m. en Caldera, Esparza, Puntarenas, específicamente dentro de un predio de bodegas ubicado a unos tres kilómetros del restaurante Nido de las Águilas.

“El ahora fallecido viajaba en un vehículo tipo cargador de llantas, en una propiedad privada, y por razones que se desconocen, este habría perdido el control del vehículo y habría volcado. A raíz de esta situación el hombre perdió la vida en ese sector”, informó el OIJ.

La versión preliminar que manejan las autoridades señala que el incidente se dio cuando el hombre descendía por una pendiente con el cargador de llantas y, en ese momento, habría perdido el control, provocando que el vehículo se volcara, causándole la muerte en el lugar.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

