Hombre de 50 años sufrió una espantosa muerte cuando manejaba cargador de llantas en Caldera

Un hombre sufrió una espantosa muerte la tarde de este viernes a consecuencia de un accidente laboral ocurrido mientras conducía una maquinaria pesada, conocida popularmente como un cargador de llantas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, identificó al ahora fallecido como un hombre apellidado Valdéz, de 50 años, quien murió debido al vuelco del vehículo de trabajo.

LEA MÁS: Despedida a Ericka Benavides, asesora del diputado Eli Feinzaig, será este sábado

El fatal accidente ocurrió en un predio de bodegas en Caldera. Foto Noticias Puriscal CR. (Facebook/El fatal accidente ocurrió en un predio de bodegas en Caldera. Foto Noticias Puriscal CR.)

LEA MÁS: Emergencia en Cartago: vehículo cae en alcantarilla y deja a cuatro personas heridas

El mortal accidente ocurrió pasadas las 4 p.m. en Caldera, Esparza, Puntarenas, específicamente dentro de un predio de bodegas ubicado a unos tres kilómetros del restaurante Nido de las Águilas.

“El ahora fallecido viajaba en un vehículo tipo cargador de llantas, en una propiedad privada, y por razones que se desconocen, este habría perdido el control del vehículo y habría volcado. A raíz de esta situación el hombre perdió la vida en ese sector”, informó el OIJ.

LEA MÁS: Eli Feinzaig desde el hospital manda mensaje a chofer de camión con el que chocaron

La versión preliminar que manejan las autoridades señala que el incidente se dio cuando el hombre descendía por una pendiente con el cargador de llantas y, en ese momento, habría perdido el control, provocando que el vehículo se volcara, causándole la muerte en el lugar.