Emergencia en Cartago: vehículo cae en alcantarilla y deja a cuatro personas heridas

La Cruz Roja atendió la caída de un carro en una alcantarilla. (Cruz Roja Costarricense/Cruz Roja Costarricense)

Un accidente dejó cuatro personas heridas, entre ellos niños, luego de que un carro cayera en una alcantarilla en Cartago.

El accidente, ocurrido en Llano Grande, fue la noche de este viernes.

La Cruz Roja Costarricense informó que en el lugar se encontraban cinco personas, quienes fueron evacuadas a una zona segura por el personal de la Benemérita y recibieron valoración médica inmediata.

Los paramédicos trasladaron a dos menores y a un adulto en condición urgente, así como a una mujer adulta en condición crítica, al Hospital Max Peralta.

Para atender el accidente, la Cruz Roja movilizó unidades de rescate, soporte avanzado y soporte básico.

En las últimas horas, se han reportado graves inundaciones en varias comunidades en Cartago.