Fuertes lluvias provocan emergencias en Cartago mientras Melissa mantiene su influencia sobre Costa Rica

El Guarco de Cartago ha sufrido por las inundaciones. (cortesía/cortesía)

Las fuertes lluvias de este viernes por la tarde provocaron emergencias en el cantón de El Guarco, en Cartago. En total, se han reportado 24 incidentes hasta el momento, según datos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Se han reportado 24 incidentes por las lluvias este viernes. (cortesía/cortesía)

Las autoridades detalleron que en Copalchi, sobre el camino hacia Corralillo, un deslizamiento mantiene el paso completamente cerrado. Mientras que en la comunidad de Tablón, el río Purires muestra un incremento notable en su caudal, alcanzando niveles cercanos al desbordamiento.

Varias urbanizaciones del cantón también se han visto afectadas por el colapso de las alcantarillas, lo que ha provocado viviendas anegadas en La Silvia, Brumasco, Barrancas y Valle Lirios.

La Cruz Roja realizó evacuaciones preventivas (cortesía/cortesía)

En Barrancas de El Guarco, se realizó una evacuación preventiva en la escuela Mariano Guardián Coraza, donde fueron trasladados de manera segura 7 menores y 7 adultos,

Los ríos Coris, Purires y la quebrada La Cucaracha se mantienen con niveles elevados, lo que mantiene la alerta en la zona.

Los Comités de Emergencia continúan con labores de monitoreo y atención de incidentes.

El país Costa Rica continúa sintiendo los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa, que se mantiene sobre el mar Caribe.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este sistema seguirá modulando la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), ubicada sobre el país durante este viernes y el fin de semana, lo que favorece un ambiente húmedo e inestable, propicio para precipitaciones.

El pronóstico indica que, aunque aún existe incertidumbre sobre la evolución de Melissa, los análisis recientes señalan que el ciclón continuará con un lento desplazamiento hacia el norte y luego hacia el oeste durante el fin de semana, con posibilidad de convertirse en huracán. Su influencia sobre Costa Rica será entre baja y moderada, principalmente en el Pacífico Central, Pacífico Sur y península de Nicoya.