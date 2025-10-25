Sucesos

Gatilleros en moto fueron quienes trataron de matar a policía a plena luz del día

El oficial recibió dos balazos y logró sobrevivir al ataque

Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cómo ocurrió el ataque a un oficial de la Fuerza Pública que fue baleado a plena luz del día en Limón.

La víctima del atentado fue un uniformado apellidado Umaña, de 55 años, quien se desempeña como agente notificador en Limón, informó el Ministerio de Seguridad Pública.

El policía fue ayudado por sus compañeros. Foto: Alejandro Gamboa

En cuanto al ataque, que se dio pasadas las 2:30 p.m. de este viernes en Matina de Limón, en las cercanías del antiguo correo, la Policía Judicial informó que este fue cometido por dos sujetos en motocicleta.

“Los hechos se dieron cuando el ofendido, quien es un oficial de Fuerza Pública, apellidado Umaña, se encontraba realizando unas diligencias propias de su trabajo, momento en el que, en apariencia, fue abordado por dos sujetos en motocicleta, quienes le dispararon sin mediar palabra alguna”, detalló el OIJ.

De acuerdo con el informe del OIJ, el uniformado recibió dos balazos, uno en el pecho y el otro en una de sus piernas, afortunadamente sobrevivió al ataque y fue trasladado por varios de sus compañeros a la clínica de Batán.

De momento las autoridades no han determinado con claridad el móvil del ataque, lo único que se sabe es que los gatilleros, en apariencia, iban con toda la intención de quitarle la vida al uniformado.

