Cuerpo de famoso estilista desaparecido fue hallado en río de Alajuela

Un cuerpo fue hallado este sábado a las 10:49 a.m., en el río San Luis, en el distrito de Río Ciruelas de Alajuela, según confirmó la Cruz Roja Costarricense y se trata el del reconocido estilista desparecido, Jonathan Steven Sánchez Venegas, de 30 años.

El estilista Jonathan Sánchez estaba desaparecido. (cortesía/Cortesía)

De acuerdo con el reporte oficial, el cuerpo fue localizado dentro del cauce del río. Equipos de rescate ingresaron al sector y realizaron la extracción del cadáver hacia una zona segura, debido a las condiciones del terreno.

Luego de que el cuerpo fuera recuperado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela asumió el control de la escena y, aunque el inicio no confirmó la identidad, a los pocos minutos lo hizo.

“Se identifica al masculino, el mismo responde al apellido Sánchez, de 30 años”, informaron en el chat de prensa.

LEA MÁS: Joven 13 años fue alcanzado por bala perdida cuando se encontraba en su casa en Pavas

La Cruz Roja Costarricense y el OIJ atendieron el hallazgo de un cuerpo en el río San Luis, en Río Ciruelas, Alajuela. (Fines ilustrativos) (Reiner Montero/Reiner Montero)

“Se trabaja en el sector para hacer la extracción y remitirlo a la morgue para realizar la autopsia y determinar su identidad”, informó el OIJ.

LEA MÁS: “El tiempo corre y no sabemos nada de él”, hermana del estilista de reinas de belleza desaparecido

El cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para establecer las causas exactas del fallecimiento.

Cuerpo es del estilista desaparecido

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se determinará la causa de muerte. (Fines ilustrativos)

Desde antes de que el OIJ lo informara, trascendió que el cuerpo hallado podría ser el del estilista, quien fue reportado como desaparecido desde el 19 de octubre en Alajuela, esto porque circularon unas fotos en las que se veían sus tatuajes.

*Nota realizada con ayuda de IA