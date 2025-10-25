Sucesos

Cuerpo de famoso estilista desaparecido fue hallado en río de Alajuela

El OIJ confirmó que el cuerpo hallado en un río es el del estilista Jonathan Steven Sánchez Venegas

Por Hillary Chinchilla Marín y Adrián Galeano Calvo

Un cuerpo fue hallado este sábado a las 10:49 a.m., en el río San Luis, en el distrito de Río Ciruelas de Alajuela, según confirmó la Cruz Roja Costarricense y se trata el del reconocido estilista desparecido, Jonathan Steven Sánchez Venegas, de 30 años.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el cuerpo hallado en un río de Alajuela corresponde al de Jonathan Sánchez, estilista de 30 años quien había sido reportado como desaparecido desde el fin de semana anterior.
El estilista Jonathan Sánchez estaba desaparecido. (cortesía/Cortesía)

De acuerdo con el reporte oficial, el cuerpo fue localizado dentro del cauce del río. Equipos de rescate ingresaron al sector y realizaron la extracción del cadáver hacia una zona segura, debido a las condiciones del terreno.

Luego de que el cuerpo fuera recuperado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela asumió el control de la escena y, aunque el inicio no confirmó la identidad, a los pocos minutos lo hizo.

“Se identifica al masculino, el mismo responde al apellido Sánchez, de 30 años”, informaron en el chat de prensa.

cuerpo
La Cruz Roja Costarricense y el OIJ atendieron el hallazgo de un cuerpo en el río San Luis, en Río Ciruelas, Alajuela. (Fines ilustrativos) (Reiner Montero/Reiner Montero)

“Se trabaja en el sector para hacer la extracción y remitirlo a la morgue para realizar la autopsia y determinar su identidad”, informó el OIJ.

El cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para establecer las causas exactas del fallecimiento.

Cuerpo es del estilista desaparecido

En una calle de lastre, los agentes del OIJ realizaron este martes el levantamiento del cuerpo. Foto: suministrada por Edgar Chinchilla.
El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se determinará la causa de muerte. (Fines ilustrativos)

Desde antes de que el OIJ lo informara, trascendió que el cuerpo hallado podría ser el del estilista, quien fue reportado como desaparecido desde el 19 de octubre en Alajuela, esto porque circularon unas fotos en las que se veían sus tatuajes.

