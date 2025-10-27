Sucesos

Mujer lucha por su vida tras ser víctima de salvaje ataque en hermosa zona turística del país

La Cruz Roja informó que la víctima del ataque es una mujer de 29 años

Por Adrián Galeano Calvo

Una mujer se encuentra luchando por su vida en un centro médico tras haber sido víctima de un despiadado y salvaje ataque con un cuchillo.

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron pasadas las 7:30 p.m. de este domingo en Tamarindo de Santa Cruz, en Guanacaste.

Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La mujer fue llevada en condición crítica a un centro médico. Foto: Cruz Roja Costarricense

El comité local de esa zona fue alertado sobre una persona herida por un ataque con arma blanca, por lo que despachó una ambulancia con personal al sitio.

“Se informa de persona herida por arma blanca, en escena una mujer de 29 años con herida en tórax”, detalló la Benemérita.

Tras atender a la mujer, esta fue llevada en una condición crítica a la clínica de Santa Cruz de Guanacaste.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que habrían mediado en el salvaje ataque.

