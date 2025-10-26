Sucesos

Accidente entre buseta y vehículo liviano en San José deja 11 personas afectadas

Rescatistas atienden el accidente en el sitio.

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
accidente barrio don bosco san jose
El accidente ocurrió en barrio Don Bosco (Cortesia/Cortesia)

La Cruz Roja está atendiendo un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Hospital, Don Bosco, en el centro de San José, tras recibir una alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según el reporte oficial, la colisión involucró a una buseta y un vehículo liviano, con un total de 11 personas afectadas: ocho ocupantes en la buseta y tres en el vehículo liviano. Dos mujeres serán trasladadas en condición urgente.

Para la atención del incidente, la Cruz Roja desplazó dos unidades de soporte avanzado, una unidad de soporte básico y un vehículo de rescate.

Las autoridades de tránsito se encuentran en el lugar investigando qué fue lo que ocurrió para que se diera un accidente de esta magnitud.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidentebusetasan josédon bosco
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.