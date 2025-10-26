Accidente entre buseta y vehículo liviano en San José deja 11 personas afectadas

El accidente ocurrió en barrio Don Bosco (Cortesia/Cortesia)

La Cruz Roja está atendiendo un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Hospital, Don Bosco, en el centro de San José, tras recibir una alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según el reporte oficial, la colisión involucró a una buseta y un vehículo liviano, con un total de 11 personas afectadas: ocho ocupantes en la buseta y tres en el vehículo liviano. Dos mujeres serán trasladadas en condición urgente.

Para la atención del incidente, la Cruz Roja desplazó dos unidades de soporte avanzado, una unidad de soporte básico y un vehículo de rescate.

Las autoridades de tránsito se encuentran en el lugar investigando qué fue lo que ocurrió para que se diera un accidente de esta magnitud.