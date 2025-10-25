Hermana de chofer de Eli Feinzaig: “Mi hermano para mí es un caja fuerte y él va a salir de ahí”

La familia de Fabián Cascante, el chofer del diputado Eli Feinzaig, quien resultó herido de gravedad en el accidente ocurrido este viernes en Palmares, mantiene una fe inquebrantable en que su ser querido logrará salir de la difícil prueba que está atravesando.

Así lo contó a La Teja Ariana Cascante, hermana de Fabián, quien aseguró que pese al duro momento que enfrentan, tienen plena confianza de que él volverá a casa junto a todos ellos.

“De parte de mi familia nos encontramos muy agradecidos con el apoyo que hemos recibido de todas las personas, ha sido inigualable, se siente mucho la solidaridad de las personas. Vamos a seguir orando y pidiendo, porque tenemos mucha fe, y como lo he dicho, mi hermano para mí es una caja fuerte y él va a salir de ahí”, dijo Cascante a este medio.

24/10/2025 En ruta 1 en la recta los cipreses en Palmares de Alajuela un accidente de transito, que resultaron dos personas heridas el diputado del PLP y candidato a presidente Eliécer ( Eli ) Feinzaig y su chofer y una mujer fallecida asesora del PLP Ericka Benavides . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

En cuanto al estado de salud de su hermano, Ariana explicó que de momento no cuentan con mayores detalles, solo saben que está en una condición delicada.

“La información que tenemos ahorita es la misma que está en todos los medios, que él se encuentra delicado y a la espera de que se recupere para que pueda salir de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Mi familia sí puede ir a visitarlo sin ningún inconveniente, por dicha estamos muy cerca del Hospital México”, comentó la joven.

Desde horas de la mañana de este sábado, la familia de Cascante hizo un llamado urgente para que todas las personas que puedan hacerlo se acerquen a donar sangre en el Hospital México, pues Fabián necesita varias transfusiones.

La familia de Fabián Cascante está pidiendo toda la ayuda posible. (Facebook/La familia de Fabián Cascante está pidiendo toda la ayuda posible.)

“Mi hermano es tipo de sangre O positivo, sin embargo, hacemos un llamado para que cualquier persona vaya a donar sangre, porque esa sangre debe reponerse para los demás pacientes que están internados y van a necesitarla en algún momento”.

Ariana añadió que ella y toda su familia están profundamente agradecidos con el apoyo recibido, pues incluso personas desconocidas se han acercado para ofrecer ayuda.

El terrible accidente que tiene a Fabián enfrentando esta dura prueba ocurrió pasadas las 10:30 a.m. de este viernes en Buenos Aires de Palmares, cuando el pick up que conducía —en el que también viajaban el diputado Eli Feinzaig y la asesora Ericka Benavides, chocó de frente contra un camión que circulaba en sentido contrario.

El candidato del PLP, Eliécer Feinzaig, junto a la asesora Ericka Benavides, quien falleció en el accidente. (Facebook Eliécer Feinzaig/La Nación)

Lamentablemente, Ericka falleció en el sitio, mientras que Fabián, Eli y el conductor del camión fueron trasladados a los hospitales de San Ramón y Grecia.

Minutos después del accidente, Feinzaig fue trasladado vía aérea a un hospital privado en Santa Ana, mientras que Cascante fue llevado al Hospital México en ambulancia, ya que por su delicada condición no era prudente realizar un traslado aéreo.

El conductor del camión, Trigueros, fue llevado al hospital de Grecia y se encuentra fuera de peligro.

En el caso de Feinzaig, el PLP informó que se encuentra en buenas condiciones y continuará bajo observación médica.