Rescatan a joven extraviado en el Cerro Las Caricias tras desesperada búsqueda

El joven fue rescatado en buen estado de salud luego de desaparecer en el Cerro Las Caricias (Reiner Montero/La Nación)

Un joven de 23 años fue localizado con vida y en buen estado de salud la noche de este sábado, luego de haberse extraviado en el Cerro Las Caricias, en Concepción de San Isidro.

La alerta ingresó a la Cruz Roja a las 4:47 de la tarde, cuando se reportó que el muchacho había entrado a la zona montañosa y, con el paso de las horas, no regresaba. Esto activó de inmediato un operativo de búsqueda.

En el operativo participaron once cruzrojistas y tres unidades operativas, en coordinación de la Unidad de Búsqueda y Rescate Terrestre de la Cruz Roja.

Exitoso rescate

A las 8:20 de la noche, los socorristas lograron establecer contacto con el joven. Según el reporte oficial, estaba consciente, orientado y sin lesiones visibles.

Más tarde, a las 11:24 de la noche, fue llevado hasta el puesto de mando, acompañado por los rescatistas, donde fue valorado. No fue necesario trasladarlo a un centro hospitalario.

La principal preocupación de los allegados era por las fuertes lluvias de los últimos días.