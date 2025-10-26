Sucesos

Rescatan a joven extraviado en el Cerro Las Caricias tras desesperada búsqueda

La Cruz Roja encontró al muchacho luego de más de seis horas de búsqueda

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Cruz Roja realiza la búsqueda de persona extraviada en el río Reventazón
El joven fue rescatado en buen estado de salud luego de desaparecer en el Cerro Las Caricias (Reiner Montero/La Nación)

Un joven de 23 años fue localizado con vida y en buen estado de salud la noche de este sábado, luego de haberse extraviado en el Cerro Las Caricias, en Concepción de San Isidro.

La alerta ingresó a la Cruz Roja a las 4:47 de la tarde, cuando se reportó que el muchacho había entrado a la zona montañosa y, con el paso de las horas, no regresaba. Esto activó de inmediato un operativo de búsqueda.

LEA MÁS: El novelón: Paracaidista italiano murió ante el público por ayudar a la Cruz Roja de Cartago

En el operativo participaron once cruzrojistas y tres unidades operativas, en coordinación de la Unidad de Búsqueda y Rescate Terrestre de la Cruz Roja.

LEA MÁS: Cuerpo de famoso estilista desaparecido fue hallado en río de Alajuela

Exitoso rescate

A las 8:20 de la noche, los socorristas lograron establecer contacto con el joven. Según el reporte oficial, estaba consciente, orientado y sin lesiones visibles.

Más tarde, a las 11:24 de la noche, fue llevado hasta el puesto de mando, acompañado por los rescatistas, donde fue valorado. No fue necesario trasladarlo a un centro hospitalario.

LEA MÁS: ¿Por qué el chofer de Eli Feinzaig no fue trasladado en helicóptero? Este es el motivo

La principal preocupación de los allegados era por las fuertes lluvias de los últimos días.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cerro Las CariciasCruz RojarescateSan IsidroUnidad de Búsqueda y Rescate Terrestre de la Cruz Rojadesaparecido en la montaña
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.