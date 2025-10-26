Sucesos

Hallazgo de cadáver: Cadenas y tatuajes son claves para identificar a hombre calcinado en Cartago

El cuerpo fue encontrado por un trabajador de una finca en Cartago

Por Silvia Coto

Unas cadenas y unos tatuajes serían claves para que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pueda identificar un cuerpo quemado, encontrado este domingo en Cartago.

El hallazgo se dio a las 6:00 de la mañana en una zona boscosa en Santa Elena de Corralillo, cuando un trabajador de una finca se lo encontró, antes de empezar con sus labores.

El OIJ pidió ayuda a la ciudadanía para que, si alguien reconoce esta cadena, pueda colaborar en la identificación del cuerpo.
El OIJ pidió ayuda a la ciudadanía para que, si alguien reconoce esta cadena, pueda colaborar en la identificación del cuerpo. (OIJ/OIJ)

Las autoridades judiciales informaron que el cuerpo estaba quemado y, según el OIJ, el fallecido, de unos 25 años, tenía un tatuaje en la espalda: una letra “G” que está como tapando otro tatuaje viejo.

En la escena, los agentes también decomisaron unas cadenas que podrían ser claves para identificar al fallecido.

Tras la revisión del cuerpo, los oficiales lo trasladaron a la Morgue Judicial para continuar con el proceso de identificación y determinar las causas de la muerte.

Las autoridades piden a la población que, si alguien identifica las cadenas o los tatuajes, llame de inmediato al 800-8000645.

El sitio donde se dio el hallazgo es bastante solitario.

