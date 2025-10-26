Homicidas aprovecharon que hombre fue al baño para asesinarlo en bar de Los Chiles

Los agentes investigan el crimen. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

La tragedia sacudió un bar la madrugada de este domingo cuando un hombre fue asesinado en el baño en Los Chiles.

El homicidio ocurrió a las 12:05 a.m. en la comunidad de Las Delicias de Los Chiles.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido como un hombre de apellido Artola, de 38 años y nacionalidad nicaragüense.

Según la información preliminar, la víctima se encontraba compartiendo con otras personas cuando, aparentemente, se dirigió al baño del bar, y debía salir del establecimiento para ingresar a otro aposento.

En ese momento, los atacantes habrían aprovechado para interceptarlo y dispararle en múltiples ocasiones.

LEA MÁS: OIJ revela cómo habría ocurrido trágico accidente en el que falleció asesora de Eli Feinzaig

El hombre fue localizado herido, pero falleció de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones.

LEA MÁS: ¿Por qué el chofer de Eli Feinzaig no fue trasladado en helicóptero? Este es el motivo

Los agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y llevaron a cabo la inspección de la escena, con el objetivo de recolectar evidencias que permitan esclarecer las causas del crimen en Los Chiles y dar con los responsables.

LEA MÁS: Familia de chofer de Eli Feinzaig hace un pedido que parte el alma y usted puede ayudar

Al parecer, el hombre era vecino de la comunidad.