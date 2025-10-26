Sucesos

Homicidas aprovecharon que hombre fue al baño para asesinarlo en bar de Los Chiles

El hombre de apellido Artola fue asesinado a balazos cuando salía del baño

Por Silvia Coto
04/12/2023 Un hombre baleado sobre la carretera en San Sebastián San José los agentes del OIJ en el lugar. Foto Alonso Tenorio
Los agentes investigan el crimen. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

La tragedia sacudió un bar la madrugada de este domingo cuando un hombre fue asesinado en el baño en Los Chiles.

El homicidio ocurrió a las 12:05 a.m. en la comunidad de Las Delicias de Los Chiles.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido como un hombre de apellido Artola, de 38 años y nacionalidad nicaragüense.

Según la información preliminar, la víctima se encontraba compartiendo con otras personas cuando, aparentemente, se dirigió al baño del bar, y debía salir del establecimiento para ingresar a otro aposento.

En ese momento, los atacantes habrían aprovechado para interceptarlo y dispararle en múltiples ocasiones.

El hombre fue localizado herido, pero falleció de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones.

Los agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y llevaron a cabo la inspección de la escena, con el objetivo de recolectar evidencias que permitan esclarecer las causas del crimen en Los Chiles y dar con los responsables.

Al parecer, el hombre era vecino de la comunidad.

homicidio en Los Chilesasesinato en barbar en Las Delicias de Los Chilesataque a balazosnicaragüense asesinadoOIJ investiga homicidio
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

