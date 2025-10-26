Huracán Melissa provoca más de 60 incidentes por inundaciones en Costa Rica

Los efectos por las lluvias seguirán esta semana. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que durante las últimas horas, se registraron 62 incidentes por inundación, el efecto indirecto del huracán Melissa.

Los cantones principalmente afectados son Puerto Jiménez y Osa.

“Las lluvias provocaron el desbordamiento de los ríos Rincón y Oro, así como de diversas quebradas que afectaron comunidades como La Palma, Amapola y Puerto Escondido, entre otras”, indicó la CNE.

En el cantón de Osa, se reportaron anegamientos de viviendas producto del desbordamiento de los ríos San Juan, Sábalo y Chocuaco, así como de la quebrada Jeremías, especialmente en sectores de Rancho Quemado de Drake, donde las quebradas también generaron afectaciones.

Ante esta situación, fue necesaria la apertura de un albergue temporal en La Palma, donde se brinda atención integral a cuatro personas.

Melissa sigue afectando

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el huracán Melissa mantiene efectos indirectos sobre Costa Rica, los cuales podrían extenderse hasta el martes o miércoles, debido al posicionamiento de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el país.

La CNE recordó el estado de las alertas por lluvias: alerta naranja en la vertiente del Pacífico, alerta amarilla en la región Central y Zona Norte y Región Caribe alerta verde.

Se espera que las lluvias continúen en las próximas horas, lo que podría aumentar la ocurrencia de incidentes por inundaciones y deslizamientos.

La CNE solicita a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y permanecer vigilante ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.