Empleado de empresa autobusera sufrió trágica muerte dentro del plantel en Moravia

El plantel de la empresa Autotransportes Moravia, ubicado en Dulce Nombre, fue escenario de una mortal tragedia, que dejó a todo su personal con el corazón en la mano.

La tarde de este domingo, uno de los empleados de dicha empresa perdió la vida luego de que, en apariencia, fue atropellado por uno de los buses. De momento, las autoridades judiciales no han brindado una versión oficial de lo sucedido.

El trágico hecho ocurrió en el plantel de Dulce Nombre. Foto Facebook.

La empresa autobusera confirmó el lamentable hecho por medio de un comunicado de prensa, en el que detalló que el ahora fallecido era un compañero que se encontraba realizando sus labores.

“De inmediato, las autoridades judiciales tomaron control de la escena e iniciaron el proceso de investigación correspondiente. Por respeto a dicho proceso y a las personas involucradas, no brindaremos más detalles.

“Como empresa vivimos un momento de tristeza por tratarse de compañeros nuestros con los cuales trabajamos día a día.

“Nos unimos al dolor de las familias, con quienes ya estamos en contacto y realizando todas las coordinaciones correspondientes”.

Un hermano del ahora fallecido, apellidado Barahona, agradeció por medio de un comentario, el apoyo que ha recibido su familia en este duro momento: “Muchas gracias, por sus palabras. Mi hermano fue una gran persona, con sus virtudes y defectos, como todos. Que Dios lo tenga en su Santa Gloria”.