Mujer habría sido víctima de una despiadada muerte dentro de una cabina

Una cabina en la zona sur del país fue escenario de un aterrador hallazgo, pues dentro de ese sitio fue encontrado el cuerpo de una mujer, quien habría sido víctima de un despiadado crimen.

La Cruz Roja informó que el hallazgo se dio a eso de las 8:50 p.m. de este domingo, en el sector de Guaycará de Golfito, en Puntarenas.

La mujer murió, al parecer, a causa de una asfixia. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Aunque el OIJ no ha brindado información sobre el caso, por el reporte brindado por la Benemérita, en el cual se detallan las heridas en el cuerpo de la mujer, se presume que habría sido víctima de un homicidio.

“Informan sobre el hallazgo de un cuerpo, en escena una mujer de 35 años, con trauma a nivel de cuello por asfixia y sin signos vitales”, detalló la Cruz Roja.

De forma extraoficial trascendió que, al parecer, la ahora fallecida sería de apellido Oporta, de quien no se sabía nada desde hace dos días.

Supuestamente, la mujer habría sido vista por última vez con su pareja sentimental, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.