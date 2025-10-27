Sucesos

Mujer habría sido víctima de una despiadada muerte dentro de una cabina

Extraoficialmente trascendió que se trataría de una mujer que estaba desaparecida desde hace dos días

Por Adrián Galeano Calvo

Una cabina en la zona sur del país fue escenario de un aterrador hallazgo, pues dentro de ese sitio fue encontrado el cuerpo de una mujer, quien habría sido víctima de un despiadado crimen.

La Cruz Roja informó que el hallazgo se dio a eso de las 8:50 p.m. de este domingo, en el sector de Guaycará de Golfito, en Puntarenas.

La mujer murió, al parecer, a causa de una asfixia. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Aunque el OIJ no ha brindado información sobre el caso, por el reporte brindado por la Benemérita, en el cual se detallan las heridas en el cuerpo de la mujer, se presume que habría sido víctima de un homicidio.

“Informan sobre el hallazgo de un cuerpo, en escena una mujer de 35 años, con trauma a nivel de cuello por asfixia y sin signos vitales”, detalló la Cruz Roja.

De forma extraoficial trascendió que, al parecer, la ahora fallecida sería de apellido Oporta, de quien no se sabía nada desde hace dos días.

Supuestamente, la mujer habría sido vista por última vez con su pareja sentimental, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

