Fuerza Pública rescata a conductor retenido por asaltantes en Siquirres (MSP/Cortesia)

Un conductor de un furgón fue rescatado por oficiales de la Fuerza Pública luego de que fue retenido por varios asaltantes en la ruta 27.

El hecho fue descubierto cuando los oficiales a cargo de la patrulla 4443 realizaban un recorrido por la plaza de deportes del INVU en Siquirres.

LEA MÁS: Falleció papá que luchó por su vida durante 69 días tras sufrir descarga

Durante su patrullaje, los policías observaron un furgón que se desplazaba de manera irregular y se dirigía hacia un caño, lo que alertó a los policiales quienes no dudaron en intervenir.

Cuando los oficiales se acercaron dos hombres que se encontraban a bordo del vehículo se bajaron y huyeron corriendo.

LEA MÁS: OIJ revela cómo habría ocurrido trágico accidente en el que falleció asesora de Eli Feinzaig

En ese momento los policías observaron al conductor del cabezal. Se trataba de un salvadoreño de apellido Olivares, quien relató que había sido abordado por dos hombres armados mientras transitaba por la ruta 27 y que estos lo tuvieron retenido hasta Siquirres.

Aunque los sospechosos no fueron localizados, el conductor fue rescatado y trasladado a las instalaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para formular la denuncia correspondiente.