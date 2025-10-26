Falleció papá que luchó por su vida durante 69 días tras sufrir descarga

Lender Arias (Cortesía/Cortesía)

La comunidad de Puriscal se encuentra de luto tras el fallecimiento de Lender Mora, un hombre de 36 años que luchaba por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios.

Mora permanecía internado desde el día 19 de agosto en que sufrió un grave accidente laboral en Cirri, Santiago de Puriscal.

El incidente ocurrió mientras Lender trabajaba en un techo con láminas y entró en contacto con un cable primario, lo que le provocó una descarga eléctrica que le quemó el 90 por ciento de su cuerpo.

Fue rescatado de inmediato por unidades de la Cruz Roja y trasladado en condición crítica al hospital capitalino.

Vecino de San Antonio de Puriscal, Lender Mora era padre de dos niños pequeños. Su muerte ha generado conmoción en la comunidad, que lamenta la pérdida de un hombre trabajador y querido por quienes lo conocían.

En redes sociales hay varios mensajes en los que allegados de Lender expresan su dolor por lo ocurrido.

“Era un hombre trabajador, que amaba a sus hijos, duele mucho su partida”.

“Dios le dé paz a su familia, Lender volvió a los brazos de Dios”.

“Qué gran tristeza para toda su familia, luchó como un guerrero por mucho tiempo”.