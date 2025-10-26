Balas alcanzan a mujer dentro de su casa en Alajuelita, pistolero llegó en servicio de plataforma

Una mujer y un hombre fueron baleados en Alajuelita. (Alonso Tenorio)

Una mujer de apellidos Maltés, de 56 años, resultó gravemente herida la noche del sábado en San Felipe de Alajuelita, luego de que un hombre disparara contra su vivienda.

LEA MÁS: Cuerpo de famoso estilista desaparecido fue hallado en río de Alajuela

El hecho ocurrió pasadas las 9:00 de la noche en una alameda del cantón josefino.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un vehículo llegó al lugar y del lado del acompañante bajó un hombre armado.

Sin mediar palabra, abrió fuego contra un hombre que estaba afuera de la casa, las balas también alcanzaron a la mujer que se encontraba dentro de la vivienda.

LEA MÁS: OIJ revela cómo habría ocurrido trágico accidente en el que falleció asesora de Eli Feinzaig

La mujer recibió impactos de bala en el abdomen y el pie izquierdo, por lo que fue trasladada de emergencia a un centro médico. El segundo afectado, cuya identidad no trascendió, rechazó interponer una denuncia y no dio mayores detalles a las autoridades.

LEA MÁS: Eli Feinzaig desde el hospital manda mensaje a chofer de camión con el que chocaron

Tras el ataque, el sospechoso subió nuevamente al vehículo y huyó del sitio. Minutos después, oficiales de la Fuerza Pública ubicaron el carro en Los Jardines de San Felipe. En un momento determinado, el sospechoso se bajó del automóvil y se dio a la fuga corriendo, logrando escapar.

En el vehículo permanecía el conductor, quien aseguró a la Policía que únicamente estaba brindando un servicio como conductor de plataforma. Este hombre fue identificado y dejado en libertad, ya que no se le relacionó directamente con el ataque.

En el lugar donde se detuvo el vehículo, los oficiales encontraron un arma de fuego y un cargador, presuntamente arrojados por el sospechoso mientras escapaba.

El caso quedó en manos del OIJ, que continúa con las investigaciones para dar con el paradero del sospechoso y esclarecer los motivos del ataque.