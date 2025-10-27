Sucesos

A hombre que escapó de cárcel de menores lo tienen rodeado en su casa

Dos sujetos lograron huir de la cárcel la tarde de este domingo. Uno ya fue capturado y al otro lo tienen rodeado en su casa

Por Adrián Galeano Calvo

Uno de los dos hombres que escaparon del Centro de Formación Zurquí, más conocido como cárcel de menores, no pudo “disfrutar” ni un día de libertad ya que fue capturado este lunes.

Y el otro está cerca de tener el mismo destino, pues lo tienen rodeado en una casa.

“Ya fue capturado uno de los sujetos y el otro está ubicado en su casa de habitación, rodeado por los cuerpos policiales. La noticia está en desarrollo”, informó Justicia.

La captura del detenido estuvo a cargo de oficiales de la Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria.

Todo eso lo informó este lunes por la mañana el Ministerio de Justicia, detallando que los dos hombres son de apellidos Salas Aguilar y Sáenz Ramírez, sin decir cuál es el detenido. Aunque extraoficialmente el capturado sería el de apellido Sáenz y habría caído en Pavas.

“Estas personas fueron abordadas en un trabajo conjunto entre la Policía Penitenciaria y Fuerza Pública”, indicó la institución.

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre la forma o el lugar de los hechos.

Los dos hombres escaparon la tarde del domingo del Centro de Formación Zurquí. (Jeffrey Zamora)

La alerta por este hecho se dio a eso de las 4:30 p.m. del domingo, cuando las autoridades penitenciarias descubrieron que ninguno de los dos se encontraba en el recinto, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda.

Lo que sí confirmaron las autoridades penitenciarias es que se ordenó una investigación interna para determinar si se dio alguna irregularidad que haya permitido el escape de ambos hombres.

